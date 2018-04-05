Efsane Dövüş Oyunu Street Fighter'ın Masa Oyunu Geliyor

Tanıtımı yeni gerçekleşen oyun, karakterlerin üç boyutlu figürleri ile oynanacak ve sadece karakter figürleri bile, Street Fighter hayranlarının oyunu istemeleri için büyük bir sebep olacağa benziyor.

Hayatının bir döneminde herkesin muhakkak oynadığı Street Fighter, senelerdir dövüş oyunu dendiğinde akla gelen ilk oyunlardan olmaya devam ediyor. Bir yandan oyun dünyasının gelişmelerine sürekli olarak ayak uyduran oyun, bir yandan da yeni ve eğlenceli projelerde de karşımıza çıkıyor. Efsane ile ilgili son haber ise Street Fighter temalı yeni bir masa oyununun geleceği. Oyun şu an tasarım aşamasında ancak kısa süre sonra tam olarak hazır hale geleceği düşünülüyor.

Oyun henüz satışta değil ve ne zaman satışta olacağı hakkında bir bilgi de yok. Kickstarter üzerinden tanıtılan ve koyduğu 400.000 dolarlık hedefe daha bir gün dahi geçmeden ulaşan Street Fighter: The Miniatures, tüm hayranların sahip olmak isteyeceği türde bir oyun. Oyuna sahip olmak isteyenlerin ise Kickstarter üzerinden, belirlenen bağış miktarlarından dilediğini seçip bağışlaması gerekiyor. Oyun 2-6 kişilik ve basit bir masa oyunu mantığı var. Seçtiğiniz karakterler ile zar ve kartlar yardımıyla oyunu oynayabiliyorsunuz.

Oyunda en dikkat çekici şey ise, karakter figürleri. Tüm karakterler görsel olarak oldukça başarılı şekilde tasarlanmış. Teke tek ya da takımlar halinde oynanabilen oyun, çok başarılı bulunmuş olacak ki, şimdiden 442.000 dolarlık bağış almış ve rakam sürekli olarak artıyor. Şimdilik sahip olmanın tek yolu bağış yapmak olduğu için dilerseniz buraya tıklayarak oyunun detaylarının ve bağış seçeneklerinin yer aldığı sayfaya göz atabilirsiniz.