Nokia %800 Büyümeyle Akıllı Telefon Satışlarında İlk 10'da

HMD Global, Nokia'yı eski günlerine geri döndürüyor. Son 1 yılda yaklaşık %800 büyüme gösteren şirket, aynı zamanda akıllı telefon satışlarında ilk 10'a girmeyi başardı.

2018'in ikinci çeyreği, akıllı telefon satışları bakımından istenen seviyelere ulaşamadı. Böyle bir durgunluk sürecinde bile ciddi yükseliş yaşayan birkaç marka var; ve bunlardan biri HMD Global, yani Nokia.

Benzer şekilde 2018'in ikinci çeyreğinde ilginç istatistiklere imza atan bir diğer firma da OnePlus. Hindistan pazarında üst seviye akıllı telefon satışlarında Samsung ve Apple'ı geride bırakarak zirveye oturan OnePlus da yükselişteki firmalardan biri. Ciddi yükseliş gösteren bir diğer üretici ise Huawei. Dünya geneli pazar payında Apple'ı geçerek 2. sıraya yerleşen Huawei, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

İstatistiklerdeki en ilginç yükseliş ise Nokia'nın bağlı olduğu HMD Global'e ait. HMD Global, 2018'in ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %782 büyüme kat etmiş. Satış rakamları henüz diğer rakipleri kadar yüksek olmasa da Nokia'nın 1 yılda elde ettiği bu başarı gerçekten takdire şayan.

Sadece büyüme oranı değil, pazar payıyla da resmen piyasalara geri döndüğü sinyalini veren Nokia; Samsung, Huawei ve Apple'ın zirveyi paylaştığı pazarın %1'lik kısmında yer alarak 10. sıraya yerleşmiş oldu. Henüz son dönemde tanıttığı Nokia modellerini tüm ülkelerde satışa sunmamış olmasına rağmen elde edilen bu başarı oldukça heyecan verici.