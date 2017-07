Yeni James Bond Filminde Bir Kez Daha Daniel Craig Olacak!

New York Times'a göre yeni James Bond filminde bir kez daha Daniel Craig'i göreceğiz.

New York Times’dan gelen yeni bilgilere göre James Bond serisinin 25. filminde bir kez daha Daniel Craig’i James Bond olarak göreceğiz. Serinin son filmi Spectre’den sonra gerek Craig’in açıklamaları gerekse de yapımcı firmalar tarafından gelen açıklamalar, başarılı oyuncunun yeni filmde oynamayacağını gösteriyordu. Buna rağmen yeni gelen bilgiler, 8 Kasım 2019’da yayınlanacağı duyurulan isimsiz James Bond filminde bir kez daha Daniel Craig'in yer alacağını gösteriyor.

Filmin çıkış tarihini teyit eden Eon Productions(James Bond filmlerinin yapımcısı) ve Metro-Golwyn Mayer(filmin haklarını elinde bulunduran şirket) tarafından yapılan açıklamalara göre filmin çıkış tarihi belli oldu. Bu açıklamayla birlikte yeni edinilen bilgiler, son filmde yine Daniel Craig’in oynayacağı ve bu filmle beraber 5. ve son kez James Bond olacağı yönünde.

Daniel Craig’e 2015 yılında Time Out dergisi tarafından bir kez daha “James Bond olacak mısınız?” sorusuna, “Şimdi? Bu bardağı kırıp bileklerimi kesmeyi tercih ederim. Hayır, şu an değil. Şu an bitmiş durumdayım. Tek yapmak istediğim yoluma devam etmek” demişti.

Filmin ardından 2 yıl geçtiği ve yeni film çıkana kadar bir 2 yıl daha geçeceği göz önüne alınırsa Craig’in yeni bir Bond filmi yapmaya hazır olduğu düşünebiliriz.

Eon Productions ve Metro-Golwyn Mayer’dan gelen bir diğer bilgiye göre yeni filmin senaryosu Neal Purvis ve Robert Wade'e ait olacak.