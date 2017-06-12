Age of Empires Definitive Edition Duyuruldu!

Microsoft, 20 yıllık efsaneyi geri getiriyor.

İlk olarak 20 sene önce, 1997 yılında oyun dünyasına adımını atan ve o zamandan günümüze, oyun tarihinin en unutulmaz, efsaneleşmiş oyunlarından biri haline gelen Age of Empires, Microsoft Studios sayesinde geri dönüyor.

E3 2017'de gerek yeni oyunları gerekse yeni oyun konsolu ile adeta gövde gösterisi yapan Microsoft, Age of Empires Definitive Edition'ı da duyurdu. 4K grafikleri, önemli oyun içi geliştirmeleri, yeni anlatıcı türü, Xbox Live multiplayer desteği, başarılar (achievements) özelliği ve yenilenmiş 'soundtrack'leri ile Age of Empires Definitive Edition, seriyi sevelerin adeta rüyalarındaki oyun olmuş diyebiliriz.

Rise of Rome DLC'sini de barındıracak olan oyun, bu yılın sonuna doğru Windows 10 için piyasaya çıkacak. Microsoft ise bir güzellik yaparak oyunun yakın zamanda sunulacak kapalı betası için kayıtları şimdiden başlatmış durumda. Kapalı beta için kayıt yaptırmak isteyenleri şöyle alalım.