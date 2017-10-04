Dün İstanbul'da gerçekleşen lansman ile Nokia 8'in Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı.

Hatırlayacağınız üzere HMD Global, üst sınıfa hitap eden telefonunu Ağustos ayında görücüye çıkarmıştı. İddialı özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çeken Nokia 8'in Türkiye'deki satış fiyatı da sonunda resmiyet kazandı.

İstanbul'da bir lansman düzenleyen HMD Global, yeni amiral gemisini ülkemiz pazarı için de tanıtmış oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı lansmanda, Nokia 8'in ne zaman Türkiye'ye geleceği ve fiyatı duyuruldu. HMD Global ile Vodafone iş birliğinden söz edilen lansmanda, kullanıcıların Vodafone aracılığıyla satın alabileceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Nokia 8, Vodafone Akıllı Telefon Değişim Kampanyası kapsamında 2.040 TL'ye ve tarifeye ek ayda 65 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıların huzuruna sunulacak. Nokia 8'in indirimsiz fiyatının 2999 TL olduğunu da belirtelim. İndirimli kampanya ise 3 ay boyunca sürecek.

Nokia 8 Özellikleri