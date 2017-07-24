Steven Spielberg'ün Ütopik Dünyasından İlk Fragman!

VR teknolojisinin ileri seviye halini anlatan Ready Player One'dan ilk fragman geldi. Film yeni bir klasik yaratabilir.

Ütopik dünyaları sevenler burada mı? Ernest Cline’ın efsanevi romanından uyarlanan Ready Player One, yayınlanan fragmanı ile büyük heyecan yarattı. Günümüz 1980’inden farklı bir ütopyada geçen film, o yılların gerçek dünyasından hoşlanmayan bir çocuğun Oasis isimli VR dünyasına girmesini konu alıyor.

Rush’ın “Tom Sawyer” şarkısı ile başarılı bir fragmanı bizlere sunan Ready Player One, San Dieogo Comic Con’un sürpriz fragmanlarından birisi oldu.

Filmde kahramanımız, Oasis’deki en üst seviye kilidi açmaya ve sanal dünyanın yaratıcısının gizlediği sürpriz yumurtaya ulaşmaya çalışacak. Fragmandan gördüğümüz şeyler ise bu isteğin pek kolay sonuçlanmayacağını gösteriyor. Hatta öyle ki, yaptığı bu çılgınlık gerçek dünyanın geleceğini ve oyunun kendisini etkileyecek kadar ciddi bir hal almaya başlar.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan ismin çok güçlü olması, hayatımıza yepyeni bir klasiğin gireceğini düşündürüyor. Filmin yönetmeni, E.T, Er Ryan’ı Kurtarmak, Schindler'in Listesi gibi kültleşmiş birbirinden muhteşem filmleri yöneten Stevsen Spielberg olunca filme karşı beklentimiz biraz daha artıyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.

Fragman hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu arada filmin çıkış tarihi 30 Mart 2018 olarak açıklandı.