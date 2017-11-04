Türkçe dublajlı film izlemeyi sevmeyenlerin bile saygı duyduğu Türkiye'nin en başarılı dublaj sanatçılarını listeledik.

Günümüzde yabancı filmlerin orijinal dilinde daha çok takip edildiğini görüyorum. Ben dahil pek çok insan filmleri Türkçe dublaj olarak izlemek istemiyor, ancak eskiden bu durum böyle değildi. Günümüzde dublaj sanatçılığına talep azalmış olsa da eskiden çıkan o efsane filmlerin hepsini adını bile duymadığımız dublaj sanatçılarıyla birlikte sevdik. Bugün sizlere hayran olduğunuz karakterlere sesini veren efsane seslendirmen sanatçılarından bahsedeceğiz. Listemizde yer alamayan sanatçılar varsa yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Transformers - Optimus Prime

Transformers’ın gerek çizgi filmleri gerekse de orijinal filmlerinde en sevdiğim şeylerden birisi Oprimus Prime’ın sesi oldu. Bu filmi Türkçe Dublaj seçeneği ile izlememin sebebi olarak gösterebileceğim şey Optimus Prime’a ses veren Ayhan Kahya’dır.

Rocky - Sylvester Stallone

Rocky Balboa karakterinin o tok sesini unutmak ne mümkün. Dublajın tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz dönemde bu karakteri bize sevdiren ses rengi Sezai Aydın’a aitti. Sezai Aydın, Stallone’un bir başka efsane filmi Rambo’da da seslendirmen olarak yer almıştı.

Buz Devri - Sid

Orijinal dilden daha başarılı bulduğum filmlerin sayısı çok az. Normalde ne olursa olsun orijinal dilin yeri daha farklı oluyor, ancak Ice Age istisna filmlerden birisiydi. Buz Devri’nin muhteşem dublaj sanatçıları sayesinde orijinal dilden çok daha başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Haluk Bilgiler, Ali Poyrazoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmde Sid karakterine hayat veren Yekta Kopan’ın yeri bambaşka.

Yüzüklerin Efendisi - Andy Serkis

Yüzüklerin Efendisi, dünyanın en efsane filmleri olmasının yanında Türkçe dublajı en sağlam filmler arasında da yer alıyor. Bu filmde dublaj sanatçılığı yapan herkesin yeri ayrı, ancak Gollum karakterinin “kıymetlimisss” repliğiyle hayatımıza giren Bahtiyar Engin’in yeri bambaşka. Filmde hem karakteri canlandıran hem de ses veren Andy Serkis’in muhteşem başarısını Türkçe dublaja aynı şekilde aktarmayı başaran Bahtiyar Engin, hem Serkis’e benzerliğiyle hem de başarılı seslendirmesiyle hafızalarımızda yer edindi.

Zor Ölüm - Bruce Willis

Bruce Willis’in en başarılı işlerini yaptığı dönemlerde karakterle bütünleşen bir seslendirmen sanatçısı vardı. Birçok kişi bu adı bilmez, ancak Bruce Willis’in pek çok filmde dublajını yapan Alev Sezer, oyuncuyu düşündüğümüzde aklımıza gelen ses olmaya devam ediyor. Alev Sezer 1997’de hayatını kaybettikten sonra hiçbir dublaj, orijinal Bruce Willis gibi hissettirmedi.

Geleceğe Dönüş - Michael J. Fox

Dünyanın en ünlü filmlerinden birisi olan Geleceğe Dönüş’ü başarılı seslendirme çalışması ile izledik ve sevdik. İşte bu filmde bize yoldaşlık eden Marty McFly sesi de Yekta Kopan’a aitti.

Cosby Ailesi - Bill Cosby

Türk televizyonlarında yıllarca yayınlanan Cosby Show’da ailenin babası Bill Cosby’i unutmak ne mümkün. Sylvester Stallone’u seslendiren Sezai Aydın’ın Bill Cosby’i de seslendirdiğini duymaktan mutluluk duyacağınızı tahmin ediyorum.

Her ne kadar türkçe dublajı sevmesem de bazı sanatçılar o kadar başarılı ki onları tebrik etmemek elde değil. Eskiden altyazılı film izlemenin popüler olmadığı bir dönemde bizlere bu filmleri sevdiren seslendirme sanatçılarına teşekkürlerimizi sunuyorum.