Efsane Konsol PlayStation 3'ün Üretimi Resmen Son Buldu!

Sony'nin bir önceki konsolu PlayStation 3'ün üretimi durduruldu. Konsol resmi olarak son buldu.

Sony’nin PlayStation 2’den sonra çıkardığı ve yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayan PlayStation 3 üretiminin sonra erdiği açıklandı. Sony tarafından açıklanan duyuruda şirket Mart ayından itibaren PS3 üretimini durdurmuş. İlk olarak 11 Kasım 2006’da piyasaya sürülen PlayStation 3, bu Kasım ayında 11. yaşını dolduracak.

Arkasından çıkan PlayStation 4 ile milyonlara ulaşan Sony, PlayStation 3 gibi bir konsol başarısı göstermeseydi, PlayStation 4’ün bu günlerini göremeyebilirdik. PlayStation 4 Slim ve Pro’ların yayınlanması ile birlikte satışlarından çok büyük bir düşüş yaşayan PlayStation 3, sonunda yolculuğunu tamamlıyor.

Uncharted, Last of Us, Beyond: Two Souls gibi muhteşem hikayeye sahip oyunları bizlerle buluşturan PlayStation 3’ün son bulması her oyuncuyu birazcık üzecektir.

Milyonlarca oyuncuya oyunu sevdiren PS3’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oyun sektörüne yaptığı katkılarla her zaman kalbimizde yaşayacaksın büyük konsol.