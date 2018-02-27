Efsane Oyun Chrono Trigger, Nihayet Bilgisayara Geldi!

Tüm zamanların en büyük role-playing oyunlarından biri olan Chrono Trigger artık bilgisayarda.

Eski bir Süper Nintendo Eğlence Sistemi oyunu olan Chrono Trigger, Square Enix tarafından yapılan bazı yeni eklemeler ve karşılama özellikleriyle Steam'e yüklendi. İlk olarak 11 Mart 1995'te çıkan oyun büyük bir hayran kitlesine erişmişti. Oyunun hikayesi macera sever birkaç gencin zaman içinde seyahat ederek yok olmuş geleceklerini kurtarmasını ve dünyayı kurtarma çabasını konu ediniyor. Oyun birçok farklı şekilde bitirilebilir bir role-playing oyunu olarak biliniyor.

Chrono Trigger'ın yeni bilgisayar sürümü Square Enix'in belirttiğine göre, "Modern bilgisayarlar için tasarlanmış en iyileştirilmiş görseller" ve orijinal oyun bestecisi Yasunori Mitsuda gözetiminde yeniden kaydedilen bir müzik içeriyor. Ayrıca, Nintendo DS ile birlikte gelen iki bonus zindan, oyunun mobil sürümleri ve bir otomatik kaydetme özelliği bulunuyor.

Bunlara ek olarak, 2 Nisan'dan önce oyunu satın alanlar birkaç bonus da kazanacak; Mitsuda'dan notalar da dahil olmak üzere 5 şarkılık karışık dijital kayıt ve birkaç tane yüksek çözünürlüklü duvar kağıdı.

Chrono Trigger, bilgisayara gelmeden önce yukarıda belirttiğimiz gibi ilk olarak 1995 yılında Süper Nintendo'yla karşımıza çıktı. Daha sonra PlayStation, Nintendo DS, iOS ve Android de dahil olmak üzere birçok platformda kendine yer buldu.