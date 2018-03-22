Üzerinden 10-20 yıl geçen oyunlarda yer alan efsane hilelere göz attık. Bu hileleri bugün bile ezbere biliyoruz.

Yıllar yıllar geçti ve oynadığımız video oyunları eskiye göre daha kolay olmaya başladı. Yakın zamanda eski oyunları yeniden oynadınız mı bilmiyorum, ancak eğer oynadıysanız muhtemelen fark etmişsinizdir ki eskiden oyunlar daha zordu. Günümüzde her yaşa ve zekaya hitap etmek için oyunları olabildiğine kolay yapıyorlar. Bu da, eskiden yardım almak istediğimizde bize destek oyun hilelerini ortadan kaldırdı.

Günümüzde oyunlar online olduğu için oyun hileleri pek kullanılmıyor. Eskiden çoğu oyun tek oyunculu olduğu için kişiler özgürce hile kullanabiliyordu ve bu durum kesinlikle bir ban sebebi değildi. Hile dediğimde üçüncü parti bir yazılım akla gelmesin, burada söylemek istediğim GTA Vice City, NFS Underground 2 gibi oyunlarda yer alan ve bir yazı yoluyla gelen hileler. Örneğin GTA San Andreas’te hileyle araba, uçak getirir, kendimizi ölümsüz kılabilirdik. Bugün sizlerle, zamanının ünlü oyun trendi hileleri anacağız. Oyun sektörünün en ünlü hilelerinden bazılarını hatırlayalım:

NUTTERTOOLS: Ünlü silah paketi. GTA Vice City’de kaos yaratmak istediğimizde bu şifreyi kullanırdık.

Ünlü silah paketi. GTA Vice City’de kaos yaratmak istediğimizde bu şifreyi kullanırdık. NEEDPERFORMANCE1: Need for Speed Underground 2 oyununda 1. kademe performans yükseltmelerini açabilirdi.

Need for Speed Underground 2 oyununda 1. kademe performans yükseltmelerini açabilirdi. ASPIRINE: Canınız azaldığı zaman sizi tekrar hayata döndürecek muhteşem bir GTA Vice City hilesi. Keşke gerçek hayatta da böyle bir hile olsaydı.

Canınız azaldığı zaman sizi tekrar hayata döndürecek muhteşem bir GTA Vice City hilesi. Keşke gerçek hayatta da böyle bir hile olsaydı. Dizzy: FIFA 2000’de bu hileyi yazdığınızda, kaleciye karşı karşıya kalma durumunda bir ufonun gelip kaleciyi ışınladığını görürdük.

SEAWAYS: En sevdiğim hilelerden. Bu hileyi yazdığınızda aracınızı su üzerinde kullanabilirsiniz.

En sevdiğim hilelerden. Bu hileyi yazdığınızda aracınızı su üzerinde kullanabilirsiniz. HESOYAM: Canınızı ve zırhınızı yenileyip size 250.000 dolar para veren San Andreas hilesi. Adeta bir paket mutluluk gibiydi.

Canınızı ve zırhınızı yenileyip size 250.000 dolar para veren San Andreas hilesi. Adeta bir paket mutluluk gibiydi. sl_bob 0: CS 1.5’de silahın hareket etmesini engelleyen hile koduydu.

MOTHERLODE: Sims 2 oynayanların paralarını yükseltmek için kullandığı çok özel bir hiledir.

Sims 2 oynayanların paralarını yükseltmek için kullandığı çok özel bir hiledir. REGMEBABY: Kariyer modunda başlarken 20000 puan verir.

MOMONEY: FIFA 2000’de açık çeke sahip olurduk.

FIFA 2000’de açık çeke sahip olurduk. BIGBANG: GTA Vice City’de tüm araçları patlatmanızı sağlar.

GTA Vice City’de tüm araçları patlatmanızı sağlar. ROCKETMAN: GTA’nın en başarılı oyunlarından biri olan GTA San Andreas’ta sırtınıza bir jetpack almanızı sağlayan muhteşem şifre.

ASNAEB: GTA San Andreas’ta polislerin peşinizi bırakmasını istiyorsanız bu kelimeyi yazmanız yeterliydi.

GTA San Andreas’ta polislerin peşinizi bırakmasını istiyorsanız bu kelimeyi yazmanız yeterliydi. cl_forwardspeed 999: CS 1.5’de hızlı ileri yürüme koduyla karşınızdayız.

OHDUDE: San Andreas’ta helikopterli yolculuğa çıkmak ister misiniz?

San Andreas’ta helikopterli yolculuğa çıkmak ister misiniz? PANZER: Baktınız silahlar yetmiyor, hemen bir tank indirir rahatımıza bakardık. GTA Vice City’de silahla uğraşmaya ne gerek var sonuçta.

RIPAZHA: GTA Vice City’nin SEAWAYS’i varsa, San Andreas’ın da RIPAZHA’sı var. Bu hileyle su üzerinde değil, havada ilerliyorsunuz.

GTA Vice City’nin SEAWAYS’i varsa, San Andreas’ın da RIPAZHA’sı var. Bu hileyle su üzerinde değil, havada ilerliyorsunuz. sv_cheats 1: CS 1.5’de hileleri aktif etmek için öncelikle bu kodu yazmanız gerekiyordu.

CS 1.5’de hileleri aktif etmek için öncelikle bu kodu yazmanız gerekiyordu. PDNEJOH: GTA San Andreas’ın en ünlü araba hilelerindendi. Size bir yarış arabası getirirdi.

Burada bütün gün hile yazabilirim. Ama oyun sektörünün hile yazılabilen ve bu hilelerle güzel güzel eğlendiğimiz zamanları anmak için yeteri kadar yazdığımı düşünüyorum. Peki, sizin aklınıza gelen “efsane” hileler var mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.