Myst'in 25. Yıl Koleksiyonu 1000 Dolara Satıldı

İlk oyunu 1993 senesinde çıkan ve toplamda yedi oyunu bulunan Myst, 25. yılına özel sunduğu özel koleksiyonuna 1000 dolarlık bir paket de eklemişti.

Myst, 90'lı yılların başında çıkan ve seneler boyunca en çok oynanan oyunlardan biri olan başarılı bir oyun. Hala büyük bir hayran kitlesi olan bu efsane oyun, bu sene 25. yılını özel bir koleksiyon ile kutluyor. Kickstarter üzerinden satışa sunulan birçok özel paketten oluşan koleksiyon serileri, farklı fiyatlar ve seçenekler ile sunuldu. 49 dolardan 1000 dolara kadar birçok bağış seçeneği sunan oyunun 1000 dolarlık paketi, şimdiye kadar 25 alıcı buldu.

2002 senesinde, The Sims'in gelişine kadar en çok oynanan oyun olan Myst'in toplamda 7 oyunu var ve şu an mobil mağazalarda da oyunun bazı versiyonlarına ulaşmak mümkün. Kickstarter'da 25. sene için başlatılan etkinlik, yeni bir oyun sunmuyor ancak yedi oyunun dijital ve fiziksel kopyaları, oyunun çizimlerinin de bulunduğu kitaplar gibi birçok ilgi çekici seçenek sunuyor.

49 dolarlık fiyatıyla en uygun pakette yedi oyunun da dijital kopyaları yer alıyor. Fiyat arttıkça içerik de genişliyor ve değişiyor. Ancak en çok talep gören paket 1000 dolarlık olanı ve 25 adet sunulan bu paketin tamamı şimdiden satıldı. Pakette oyunun tüm dijital ve fiziksel kopyaları, Myst kitabı ve sunulan tüm diğer içeriklerin yanında, tasarımcıların orijinal skeçleri yer alıyor. Toplamda 25 adet skeç vardı ve dilediğini seçme şansı da sunuluyordu. Oyunun büyük bir hayran kitlesi olduğunun kanıtı da, bu 1000 dolarlık 25 paketin kısa sürede tükenmesi ve elde edilen toplam gelirin an itibari ile 848,056 dolara ulaşması olabilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Efsane olsa da ve hatta büyük bir hayranı olsanız da bir oyunun koleksiyon serisine böyle büyük rakamlar öder misiniz?