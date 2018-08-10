Capcom şirketinin Resident Evil 2 Remake için çıkardığı yani klavyesi, oyunu sevenleri büyülerken fiyatıyla da dudak uçuklatacak.

Uzak Doğu'nun en büyük oyun geliştirici firmalarından biri olan CAPCOM, efsanevi oyun serisi Resident Evil'ın ikinci oyununa yaptığı remake için özel bir daktilo görünümlü klavyeyi satışa çıkardı.

Resident Evil 2'de kullanılan Lexington daktilo tarzı olan klavye, yenilikçi özellikleri ile de dikkat çekiyor. Bluetooth destekli olan bu klavye, aynı zamanda daktilo olarak da kullanılabilecek özelliklere sahip. Ayrıca daktilo kolunu enter tuşu olarak da kullanabileceğiniz bu klavye gerçekten şık bir tasarıma sahip.

675 dolar gibi uçuk bir fiyatla satışa başlayacak olan bu klavyenin Premium Edition olanı ise 900 dolar ile karşımıza çıkıyor. Premium Edition ile 4 farklı mürekkep, oyun müziklerinin bulunduğu CD gibi oyunun severlerini mutlu edecek hediyelerle gönderilmekte.