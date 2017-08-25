Efsane Türk Filmi Kaybedenler Kulübü'nün İkincisi Geliyor!

Nejat İşler'in Kaan Çaydamlı'yı, Yiğit Özşener'in ise Mete Avunduk'u canlandırdığı efsane film Kaybedenler Kulübü, ikinci filmi ile geri geliyor.

90’lı yıllarda Kent FM’de yayınlanan ve farklı kişilikte insanları birbirine bağlayarak kocaman bir aile oluşturmaya başaran Kaybedenler Kulübü radyo programı, 2011 yılında Tolga Örnek’in yönetmenliği, Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in oyunculuğunu üstlendiği çok iyi bir filmle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Yıllarca devam eden radyo programında yaşanan pek çok önemli olayın anlatıldığı film, 25 hafta gösterimde kalmış ve 485.580 kişi tarafından izlenmişti. Birden popüler olmamasına rağmen kulaktan kulağa yayılarak milyonlarca kişinin sevdiği bir film halini alan Kaybedenler Kulübü, yeni filmle geri dönüyor.

Yapılan açıklamaya göre, yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in oynayacağı filmin adı “Kaybedenler Kulübü Yolda” olacak. Filmin yönetmen koltuğunda bu sefer Mehmet Ada Öztekin yer alacak ve çekimler Ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Yeni film, radyo programının kapanmasının ardından ikilinin ne gibi yollar izlediğine odaklanacak.

Muhteşem Müzikler Bekleniyor

İlk filmde yer alan Can Gox ve Gülce Duru performanslarıyla muhteşem eserler gördüğümüz film müziklerinin devamının yeni Kaybedenler Kulübü filminde devam etmesini bekliyorum. Özellikle Can Gox gibi bir sesi ben ve benim gibi insanlara tanıttığı için Kaybedenler Kulübü'ne ayrıca bir saygı duyuyorum.