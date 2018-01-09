2016'da yaptığı yanlış hareketlerden dolayı Riot Games'den ban yiyen ünlü Twitch yayıncısı Tyler1'in dönüşü büyük ses getirdi. Yayıncı, ban kalktıktan sonra açtığı ilk yayında anlık izlenme rekoru kırdı.

Kısa süre önce Riot Games tarafından banı kaldırılan ünlü Twitch yayıncısı Tyler1, dün akşam yaptığı Twitch yayınıyla tüm zamanların anlık izlenme rekorunu kırmayı başardı. Twitch üzerindeki neredeyse tüm izleyicileri tek bir kanala toplamayı başaran Tyler1, ünlü E-spor oyuncusu Faker’ın elinde bulunan anlık izlenmere rekorunu adeta tarumar etti.

Yaklaşık 2 yıl önce rahatsız edici hareketlerde bulunduğu için Riot Games tarafından ban yiyen Tyler1, bu nedenle LOL yayınları yapamamaya başlamıştı. 2 yıl boyunca bu yasağı devam ettiren Riot, daha sonrasında Tyler1’in iyileştiği gerekçesiyle banını kaldırdı.

Daha ilk günden 383 binin üzerinde anlık izleyiciye ulaşan yayıncı, geçen Şubat ayında SKT’nin ünlü oyuncusu Faker’ın 245 bin anlık izlenme rekorunu geçmeyi başardı. Açtığı ilk yayına özel Draven cosplay’i ile gelen Tyler1, tekil yayıncılarda ulaşılması çok zor bir rekor kırmayı başardı.

Tyler1’in asıl hedefi 400.000 barajını geçmekti, ancak ne yazık ki izlenmeler o kadar olmadı. Yayın sürecinde o kadar hızlı abone artışı oluyordu ki, Tyler1’in tek bir günde ciddi miktarda para kazandığı düşünülüyor. Normal bir yayıncının o parayı kazanması muhtemelen aylarca sürebilir.

Görüldüğü üzere League of Legends’ın efsane yayıncısı bir hayli fazla özlenmiş. Umarım bir daha saçma sapan hareketler sergilemez ve yayınlarına devam eder. Peki, sizler Tyler1’in Twitch camiasına geri gelmesine sevindiniz mi?