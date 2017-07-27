Efsane Yönetmen Duyurdu: Yeni Bir Terminatör Serisi Geliyor!

James Cameron, yeni bir Terminatör serisinin (üçleme olacak şekilde) geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

News.com’a açıklamada bulunan Cameron, karşılıklı sohbet esnasında kendisine sorulan ‘Terminatör serisi ilerleyecek mi yoksa yenilenebilir mi?’ sorusunu karşılıksız bırakmayarak şunları söyledi:

Modern teknolojinin bilim kurguya olan katkısı kesinlikle yadsınamaz. Terminatör serisi, bugünün dünyasında da önemli bir yere sahip. Serinin haklarını elinde bulunduran David Ellison ile görüşmelere devam ediyoruz, ancak bu görüşme sonlandıktan sonra daha net açıklamalar yapabilirim. Fakat şimdilik en net şunu söyleyebilirim: Evet, yeni bir üç filmlik seri oluşturmayı hedefliyoruz.

Arnold Schwarzenegger, serinin hayranları için bu yılın başında bazı önemli açıklamalarda bulunmuş ve projenin ilerlemeye devam edeceğini belirterek şunu söylemişti: Hikaye hakkında pek bir bilgim yok, fakat Cameron’ın serinin nasıl devam edeceği konusunda çok iyi fikirleri var.

Terminatör serisi, döneminde bile bilim kurgu adına ‘çok fazlayken’ Cameron’ın da söylediği gibi modern teknoloji, oluşturulacak yeni bir seriyle çıtayı çok yukarılara taşıyabilir. Serinin bir fanı olarak gelişmeleri sizler gibi ben de merakla bekliyorum.