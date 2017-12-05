Quentin Tarantino, Yeni Star Trek Filmi Üzerinde Çalışıyor

Ucuz Roman, Kill Bill gibi filmlerin efsane ismi Quentin Tarantino, Star Trek’in 4. modern filmi için JJ. Abrams’la birlikte hazırlıklara başladı.

Dünya üzerindeki en uzun soluklu serilerden birisi olan Star Trek, efsane film yapımcısı Quntin Tarantino ile anılmaya başladı. 2009’da JJ. Abrams önderliğinde modern seriye başlayan Star Trek, günümüzde modern serinin 4. filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hazırlıklar sürerken ortaya atılan yeni bir rapor, Tarantino ile Abrams’ın potansiyel olarak ortak bir projeyi çıkarabileceğini gözler önüne serdi.

Raporda, Tarantino’nun fikrini Abrams’a taşıdığı ve ikilinin ortak bir senaryo için bir ekip topladığı aktarıldı. JJ. Abrams’ı genel olarak bu tarz filmlerde görmeye alışığız zaten, ancak Ucuz Roman, Zincirsiz, Soysuzlar Çetesi, Kill Bill gibi kült filmlerine alışık olduğumuz bir yönetmeni Star Trek evreninde geçecek bir hikaye görmek, açıkçası heyecanımı tavan yaptırdı.

Tarantino’nun bilim-kurgu türüne sahip bir hikayeyi hangi boyutlara taşıyıp, hangi kişisel durumlara odaklanacağını büyük bir merakla bekliyorum. Aslında bu merakın ardında başka sebeplerde var. JJ. Abrams, Michael Bay gibi yönetmenler, aksiyon dozu son derece yüksek, belirli bir kötü kahraman etrafında, sonunu çok fazla merak ettirmeyen filmler yapıyorlar. Tarantino’nun elinin girdiği bir aksiyon filminde ise, hikaye derinliğinin çok daha fazla olacağını düşünüyorum.

Star Wars’un Star Trek’ten daha önde olmasının sebebi genel olarak hep hikaye yönündeydi. Star Wars’un hikaye temeli o kadar sağlamdı ki, izlediğiniz filmin sonunu değil, üçlemenin sonunu merak ediyordunuz. Umarım, Tarantino’nun ardından Star Trek’te buna benzer bir senaryo yönüne evrilir.