Efsaneleşen Nokia Zil Sesinin Arkasındaki İlginç Hikaye!

Nokia’nın tekrar dev olmak için çalışmaya başladığı şu günlerde, ikonik zil sesiyle tarihin tozlu raflarına yolculuk yapıyoruz.

Teknolojik ilerlemelerin sembollerinden olmak kolay iş değil. Bundan milyon yıllar sonra insanlar bizim arkeolojik kalıntılarımızı araştıracaklarsa eğer, Apple’ın elması, Mercedes'in yıldızı ve Nokia’nın zil sesiyle karşılaşacaklar.

Cep telefonlarının kitleselleşmesi birçok şeyi değiştirdi. Yeni üreticiler ortaya çıktı ve birçok eski üretici devleşti. Hepsinin bir logosu ve sloganı var. Unutulmayan uyumlar yakalamak ve tüketicin gözünde değer kazanmak ise pazarlamanın bel kemiği haline geldi. Haliyle büyük cep telefonu üreticileri, tüketicilerin hayatlarına değer katmayı hedeflediler. Bunun en başarılı örneklerinden biri ise cep telefonu dendiğinde akla ilk gelen melodi Nokia Tune’dur.

Fin teknoloji devi, dünyanın en büyük şirketlerinden biridir (Evet hala öyle). 1865 yılında kurulan şirket pek çok endüstride faaliyet gösterdi, ancak son yirmi yılda telekomünikasyon ve teknolojiye ağırlık vermeye devam etti. Günümüz teknolojisinin yaratılmasına büyük katkıda bulunan Nokia, cep telefonlarının lider üreticisi oldu. Kalıcı cihazları ve yeni teknolojilerin kullanımıyla tanınan Nokia, kalite ve güvenin sembolü haline geldi.

Nokia melodisi, şirket tarafından ilk kez 1992 yılında çıkan Nokia 1011 modelinde kullanıldı. İlk etapta yalnızca 3 saniye sürüyordu ve bir yıl sonra şirket, melodiyi marka sesi olarak kullanmaya ve tüm modellere dahil etmeye karar verdi. 1994 yılında piyasaya çıkan Nokia 2110, diğer zil sesleri arasında bugünkü harmoniyi yakalayan ilk modeldi ve 1997 yılında oluşturulan melodiye Grande Valse adı verildi. 1999'da ise bugünkü adı Nokia Tune ile tanıtıldı ve unutulmazlar arasına girmeyi başardı.

Chopin'e kadar uzanan esin kaynağı:

Orijinal melodi ise 1902 yılında yazılan bir gitar kompozisyonundan geliyor. Dünya üzerinde yaşamış en iyi gitaristlerden bisiri olarak kabul edilen İspanyol Francisco Tarrega’nın bestesi Nokia’ya ilham oldu. 21 Kasım 1852'de Villareal'de doğan Francisco, 20. yüzyıl klasik gitar stilinin kurucularındandı.

Ancak eserin bu kısmı Tarrega’nın özgün bir çalışması değildi. Gitarist ise, 1833 yılında klasik müzik kompozörü Frederic Chopin tarafından bestelenen Grande Valse'den ilham almıştı. Yani Francisco Tarrega, Chopin'den esinlenilerek kendi Grande Valse'sinde bu kısa melodiyi kullandı.

Nokia melodisi muhtemelen tüm zamanların en popüler zil sesidir: 2010 yılına kadar bu melodinin günde 1.8 milyar kez duyulduğu tahmin ediliyordu.

Bugün, bu sayı önemli derecede arttı. 2011'de Finlandiya devi Microsoft'a güç kattı ve Windows Phone işletim sistemini kullanma haklarını aldı. Aynı yıl Nokia, dünyanın en ünlü cazibesini yenilemek ve yeni nesil Nokia ahizelerini duyurmak için bu melodi remikxi için bir yarışma başlattı. Bugün Android dünyasına iddialı bir adım atan firmayı dört gözle takip ediyoruz.