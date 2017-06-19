Yeni Nokia 3310 Türkiye'de Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Nokia'nın yeni akıllı telefonlarının Türkiye'de satışa çıkmasıyla birlikte heyecanla beklediğimiz Nokia 3310'un da ne zaman satışa çıkacağı açıklandı.

Bugün İstanbul'da Vodafone Türkiye ve HMD Global işbirliğiyle düzenlenen basın toplantısıyla birlikte Nokia'nın yeni akıllı telefonlarının Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve fiyatlarına ilişkin detaylar duyuruldu ancak ne yazık ki yapılan etkinlik boyunca Nokia 3310'un Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vodafone Türkiye ve HMD Global yöneticileri, Nokia 3310'un Türkiye'de satışa çıkmasıyla ilgili detayları paylaştı.

Vodafone Türkiye, hedeflerinin tüm müşterilerini akıllı telefon sahibi yapmak olduğunu belirterek bu hedeflere odaklandıklarından dolayı Nokia 3310 modelini operatör kanalından satışa sunmadıklarını söylerken HMD Global yetkilileri, Vodafone Türkiye ile yaptıkları anlaşma kapsamında Nokia akıllı telefonların üç ay boyunca sadece Vodafone'da satışta olacağını ancak daha sonra diğer operatörlere ve teknoloji mağazalarına da geleceğini belirtti. Bu kapsamda akıllı telefonların perakende mağazalara çıkmasıyla birlikte yeni Nokia 3310 modeli de Türkiye'deki teknoloji mağazalarında yerini alacak.

Ayrıca HMD Global Türkiye Bölge Müdürü tarafından paylaşılan bilgiye göre Nokia 3310 modelinin ağustos ayının son çeyreğinde teknoloji mağazalarında satışa çıkması bekleniyor. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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Ayrıca hatırlayacak olursanız Nokia 3310'un daha kendisi çıkmadan 'çakma' modelleri piyasaya çıkmıştı ve biz de sizler için reisin çakmasına gereken dersi vermiştik. Bu videomuzu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: