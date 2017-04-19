Efsanevi Apex Launcher Sahalara Dönüyor!

Google Android işletim sisteminde kullanıcılar arasında çok popüler olan ve 50 milyona yakın indirme rakamı ile taçlanan Apex Launcher yepyeni özelliklerle geri dönüyor.

Apex Launcher, Android kullanıcıları arasında oldukça popülerdi: Google Play Store verilerine göre 50 milyona yakın indirmeye ulaştı. Bununla birlikte, Haziran 2015'teki güncellemeden sonra, bir başka güncelleme ortaya çıkmayalı uzun zaman geçti. Geliştiricilerin artık vazgeçtiğini sanmıştık. Bu nedenle Apex Launcher cephesinden gelen haberler ziyadesiyle memnun edici.

Yeni Apex Launcher güncellenmesi çok yakında piyasaya çıkacak. Geliştiriciden sızan kaynaklara göre efsanevi arayüz, Mayıs ayında indirime sunulacak. Bununla birlikte yeni Apex Launcher pek çok etkileyici özellikle donatılacak. Android 7 Nougat ile uyum içerisinde çalışacak Apex Launcher öncüsüne göre daha stabil ve hızlı olacak. Ayrıca ek özellikler üzerinde çalışıldığı da fısıldanıyor. Biz de arayüzün yeni sürümünü merakla bekliyoruz.