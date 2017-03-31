Efsanevi Jaguar E-Type Yeniden Doğdu!

Hindistanlı Tata'nın himayesine geçen İngiliz otomobil devi Jaguar, efsanevi modeliyle yeniden doğuyor. Jaguar E-Type, sektördeki dengeleri değiştirmeye gebe.

Jaguar, efsanevi çok satan modeli E Tipi'ni geri getiriyor. On şanslı otomobil sevdalıs 50 yıl önce inşa edilen ve şirket tarafından içe ve dışa titizlikle restore edilmiş bir birinci seri E-Tipi satın alma fırsatına sahip olacak.

Proje, Land Rover'ın Series I ve orijinal Range Rover ile yaptığı şeylere benziyor. Jaguar'ın E Tipi mühendisleri çok sıkı bir araştırma yürütecek. Bağışçı aracın mümkün olduğunca çok kısmının korunmasını talep ediliyor, bu nedenle ekip en iyiler ve en yeniler için çalışma yürütlüyor.

Jaguar, bu nadir, değerli makinelerin yeni bir hayat sürmek için muhteşem bir konumda olduğunu açıklıyor. Şirket, yaptığı açıklamada, "Jaguar Classic'in uzman teknisyenleri için mevcut olan kaynaklar ve bilgiler ile orijinal E-Tipi restorasyonların yapılmasını mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin fikri her arabayı orijinal durumuna geri getirmek olsa da ciddi değişiklikler mevcut: F-Type SVR'nin süperşarjlı V8'i E-Type'ın seçenepi, 3.8-litrelik motorla piyasaya çıktı ve 1964 Ekim'inde 4.2 litrelik seçenekte 6 ileri şanzıman özelliği kazandı. Yaklaşık 50 yıl önce her iki araç da “öncelikle” 4 ileri şanzıman seçeneğine sahipti.

Jaguar, müşterilerinin kendilerini güvende hissetmelerini istiyor, bu nedenle bazı değişiklikler gerçekleştiriyor. Alıcılar, geliştirilmiş bir soğutma sistemi ve aracın 1968'de piyasaya sürülen ikinci serinin modelinden çok daha büyük fren diskleri için ekstra para ödeyebilirler. Buna ek olarak alıcılar, “pas önleyici teknolojiden de” yararlanacaklar.

Jaguar Classic, E-Type Reborn'dan 10 örnek hazırlayacak. Fiyatlandırma 355.000 dolardan başlayacak.