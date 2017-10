AK-47, İlk Kez Bir Oyunda Lisanslı Olarak Yer Alacak!

Ortalama bir oyuncu, AK-47 silahını mutlaka biliyordur. 'Biraz' şiddet içeren hemen her oyunda karşımıza gelen Kalaşnikof silahları, ilk kez bir oyunda lisanslı olarak yer alacak.

Rus ve Belaruslu geliştiriciler tarafından hazırlanan bir oyun, AK-47 silahını kullanmak için Kalaşnikof şirketinden onay alan ilk oyun oldu. Call of Duty, Counter-Strike ve GTA gibi popüler oyunlarda AK-47 silahını sıklıkla görmekteyiz. Fakat üreticiler bu silahları lisanssız olarak oyunlarında bulundurmaktaydı. Artık Rus silah üreticisi Kalaşnikof şirketinin yeni aldığı lisans sayesinde üreticiler, oyunlarında AK-47 ve AK-74 kullanmak için şirkete telif hakkı ödemek zorundalar.

Rus bilgi teknolojileri şirketi 1C ve Belarus merkezli Wargaming tarafından geliştirilen ‘Caliber’ adındaki oyunda geliştiriciler, daha gerçekçi bir AK-47 görünümü oluşturmak için Kalaşnikof ile birlikte çalıştı.

Bir çevrimiçi ‘shooter’ oyunu olan Caliber’de oyuncular Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Polonya ve Beyaz Rusya özel kuvvetlerinin ekipmanlarını kullanan dört farklı takıma ayrılarak birbirleri ile çatışacaklar. Kalaşnikof markası altında üretilen tüm silahlar ise oyunda lisanslı olarak yer alacak.

Wargaming, başta World of Tanks olmak üzere World of Warships ve World of Warplanes gibi başarılı yapımların altına imza atmış bir şirket. Şu an için AK-47’nin en bilinen görünümü Counter-Strike’da bulunuyor. 1C ve Wargaming’in Caliber ile nasıl bir AK-47 sunacağını bekleyip göreceğiz.