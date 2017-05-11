Görüntülerde ilginç olan bir diğer şey, yaratığın yakınından geçen bir teknenin onu hiçbir şekilde fark edemiyor oluşu.

Canavarı bir efsaneye dönüştüren söylentiler, yaklaşık 1400 yıldır devam ediyor. İskoçya’nın Loch Ness gölünde yaşadığı ileri sürelen canlı hakkında ilk raporu 1934 yılında bir İngiliz jinekolog hazırlamıştı. Ardından tüm dünya tarafından merak konusu olan canlıya dair net izler bulunamasa da zaman zaman böyle görüntüler internette viral olarak yayılıyor.

Görüntüleri çeken turist Rob Jones, canavarlara inanmadığını ancak bunun nasıl bir canlı olduğunu merak ettiğini belirtiyor. En son 8 ay önce farklı bir şekilde görüntülenen canlının son yıllarda daha sık görüldüğü söylentiler arasında.

Bölgeye hatırı sayılır turistik değer katan sözde Loch Ness canavarı söylentileri, her yıl binlerce insanı bölgeye çekiyor. Hatta canlıyı görüntülemek isteyen kafileler, nöbetler tutarak göl yüzeyini gözlemliyorlar. Söz konusu video da önceki örneklerine benzer bir şekilde yüzen bir canlıyı gösteriyor ve ilginç olan şey, hemen yanından geçip giden teknenin bu canlıyı fark etmemesi:

Tekneyi kullanan yerel kaptana ulaşıp olay hakkında sorular sormayı planlayan turistlerden de bir açıklama gelmedi.