Nokia Telefonu Elinde Patlayan Genç Kız Hayatını Kaybetti!

Hindistan’ın Odisha kentinde yaşayan bir genç kız, Nokia’nın yıllar önce piyasaya sürdüğü dokunmatik ekranlı Express Music serisinin üyesi 5233’ün kurbanı oldu. Patlamanın sebebine ilişkin yapılan ilk açıklamalar, şarj esnasında kullanıma işaret ediyor.

Nokia, akıllı telefon çağından önce zirvedeyken oldukça fazla insan tarafından kullanılan Express Music serisiyle çok dikkat çekiyordu. Hatta dokunmatik ekranlı modeller, bu cihazların yüksek satış rakamlarına ulaşmalarından en büyük etmenlerden birisiydi. Sonrasında Nokia, Microsoft ile ortaklık kurup Windows’lu telefonlara geçince Express Music serisi sonlandı.

Ancak Hindistan ve Afrika gibi pazarlarda hala akıllı telefon kullanımına başlamamış milyonlarca insan var. Bu insanlar, yıllar önce çıkan cihazları kullanmaya devam ediyorlar. Haliyle bu telefonların batarya gibi önemli bileşenleri ömürlerini bitiriyor ve tehlikeli hale geliyorlar.

Hindistan’ın Odisha kentinde yaşayan genç Uma Omram da eski cihaz kullanan insanlardan birisiydi. Omram, Nokia 5233 modelindeki telefonunu şarja takıp bir akrabasıyla görüşme yapmaya başladı. Ardından hiç istenmeyen o durum yaşandı ve şiddetli bir patlamayla genç kız ağır yaralar aldı.

Uma Omram acilen hastaneye götürülmesine rağmen hayati tehlikeyi atlatamadı ve yaşamını yitirdi.

Nokia’nın ana şirketi HMD Global konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

Nokia 5233 modelinin, eski Nokia firması tarafından üretilip satıldığını bildiren HMD Global, o cihazların üretimi sırasında Nokia’nın sahibi değildi. Firma bağımsızdı ve HMD, firmayı Microsoft’tan satın alarak tekrar hayata döndürdü.

“Söz konusu haberleri bağımsız bir şekilde doğrulayamamamıza rağmen, 2017’den itibaren piyasaya sürülen Nokia markalı cep telefonlarının üreticisi olduğumuzun altını çiziyoruz. Bu tarihten önce üretilen ve satılan hiçbir cihazın HMD Global ile ilişkisinin olmadığını teyit ederiz."

Nokia 5233, Ocak 2010'da piyasaya sürülmüştü ve cihaz zaten 8 yaşındaki bir dinozordu. Bu cihazlar hala Hindistan gibi ülkelerde kutuları açılmamış bir şekilde bulunabiliyorlar.

Hayati bir tehlike yaşamak istemiyorsanız, eski cihazları ne kadar sağlıklı görünürlerse görünsünler kullanmamaya dikkat edin.