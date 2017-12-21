Hastaların ödemeleri gereken katılım paylarının artış göstermesi nedeniyle klinikler, muayene ücretlerini online ortamda yayınlıyorlar.

Uber, Snap, Twitter ve eBay gibi firmalara destek sağlayarak ün yapan Benchmark Capital’in genel ortağı Bill Gurley, sağlık hizmeti sektörünün değişime uğrayacağını düşünüyor.

Gurley’in tahminlerine göre sağlık hizmeti almakta olan hastalar, daha fazla hizmet alacaklar.

Örneğin, randevu için beklemek ya da bir muayenenin ne kadara mal olacağını öğrenmeye çalışmak, bundan sonra anında yapılabilecek ve fiyatlar da web sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte bu nedenle aynı gün acil yardım randevularının ayarlanması konusunda faaliyet gösteren Solv ve doktorların kullandıkları bir iletişim aracı olan Stitch’e yatırım yapıyor.

Hastaların daha iyi sağlık hizmeti alabileceklerini ön görmemizi sağlayacak bazı ip uçları da var. Yüksek oranlı indirimli sağlık planlarındaki artış nedeniyle hastalar artık sağlık hizmetine yaptıkları ödemeler konusunda daha aktif bir aktör haline geldiler. Bu durum hastaları, sigortaları ödeme yapmaya başlamadan önce binlerce dolar yatırmak zorunda bırakıyor.

Gurley yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Devrilme aşamasındayız. Muafiyetlerde ve müşterek sigorta paylarında artış yaşandığı için, daha fazla insan, müşteri muamelesi görüyor.”

Tanınmış sağlık firmalarının faaliyet alanı değiştirme yaklaşımları (örneğin MinuteClinics CVS Aetna’yı alarak, ilaç deposu zincirini ‘Akıllı Bar’a dönüştürme beklentisi içerisinde), daha uygun, tüketici dostu bir hizmete doğru gittiğimizin bir işareti. Örneğin CVS’in kliniklerde sunduğu hizmetler için bir fiyat listesini online ortamda görebiliyorsunuz. Böylece almayı düşündüğünüz sağlık hizmeti için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini görebiliyorsunuz.