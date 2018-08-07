Araba dünyasında birbirinden apayrı tasarımlarıyla her nesil fark yaratmış Toyoto Supra 2019 model olarak geri dönüyor. Bunun şerefine, en yüksek hızı 115 olan 1978 model Celica Supra'dan başlayarak zaman içindeki değişimine bir göz atalım.
1. Nesil
Dev "Toyota" yazısı ve sert görünümlü 1. nesil, tasarım olarak pekte tarz sayılmaz.
2. Nesil
Dev toyota yazısından daha güzel ne olabilir? Dev bir SUPRA yazısı!
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3. Nesil
Toyota Supra nesilleri arasında en ikonik bulunanı belki de bu 3. nesil Supra ve onun açılıp - kapanan farları...
4. Nesil
Ve Supra'yı Supra yapan Efsanevi 4. nesil ve onun unutulmaz oval tasarımı!
Toyota Supra'nın tarih içindeki değişimini ve 2019 model yeni tasarımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: