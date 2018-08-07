Efsanevi Otomobil Toyota Supra'nın Yıllar İçindeki Değişimi

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Toyota, yeni model Supra'nın müjdesini verdi. Bunun şerefine, efsane otomobil Supra'nın dünden bugüne olan değişimine göz attık.

Araba dünyasında birbirinden apayrı tasarımlarıyla her nesil fark yaratmış Toyoto Supra 2019 model olarak geri dönüyor. Bunun şerefine, en yüksek hızı 115 olan 1978 model Celica Supra'dan başlayarak zaman içindeki değişimine bir göz atalım.

1. Nesil 

Dev "Toyota" yazısı ve sert görünümlü 1. nesil, tasarım olarak pekte tarz sayılmaz.
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2. Nesil 

Dev toyota yazısından daha güzel ne olabilir? Dev bir SUPRA yazısı!
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3. Nesil 

Toyota Supra nesilleri arasında en ikonik bulunanı belki de bu 3. nesil Supra ve onun açılıp - kapanan farları...
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4. Nesil

Ve Supra'yı Supra yapan Efsanevi 4. nesil ve onun unutulmaz oval tasarımı!
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Toyota Supra'nın tarih içindeki değişimini ve 2019 model yeni tasarımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: 

Kaynak : https://jalopnik.com/heres-exactly-how-the-toyota-supra-has-changed-over-the-1828156337
Etiketler: toyota supra
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