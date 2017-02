Efsanevi Yapımcı Hayao Miyazaki, Sinema Dünyasına Döndü!

Birkaç Oscar adaylığı bulunan ve Oscar Onur Ödülü Kazanan Japon yapımcı Hayao Miyazaki, sinema dünyasına geri dönmeye karar verdi.

Efsanevi Hayao Miyazaki tekrar oyuna dönüyor. 2014 yılında Oscar ödülü kazanan yetenekli sanatçı, The Wind Rises ile Oscar adayı olmuştu. Ünlü yapımcının katkıda bulunduğu diğer yapımlar arasında Howl's Moving Castle, Spirited Away, Princess Mononoke gibi eserler bulunuyor. Hayao Miyazaki, geçtiğimiz yıl “Boro the Caterpillar” isimli kısa metrajlı bir animasyon filminin yapımcı kadrosunda bulunmuş ancak söz konusu iddia, uzun süre reddedilmişti. Studio Ghibli'deki yetkililer nihayet bunu doğruladı: Miyazaki yeni bir proje üstünde çalışıyor.

Ghibli yapımcısı Toshio Suzuki, Oscar öncesi The Red Turtle ile yapılan röportajda, Hayaı Miyazaki'nin sahalara döndüğünü doğruladı.

Miyazaki, Boro the Caterpillar hakkında nihayet bir açıklamada bulundu. Sinema dahisi açıklamada bulunmadan önce yapım hakkında çok az şey biliniyordu. Miyazaki, “Küçük, tüylü bir tırtıl, öylesine küçük ki, parmaklarınız arasında kolaylıkla sızabilir ve bir efsaneye dönüşecek" ifadelerini kullanıyor. Animasyon filmi tam metrajlı olarak, 2019 yılında vizyona girecek.