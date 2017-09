George Orwell'in 'Hayvan Çiftliği' Kitabı Oyun Oluyor!

Dünyanın en etkileyici yazarlarından birisi olan Orwell’in mükemmel hayal gücünü interaktif bir şekilde deneyimlememizi sağlayacak proje, büyük küçük herkesin aklında yer edecek.

Toplumsal çıkarımları ve geleceğe ilişkin mantıklı tezleriyle tanınan efsanevi yazar George Orwell şu an yaşıyor olsaydı, kitaplarında anlattığı geleceğin içinde olacaktı. Aslında her insanın son derece iyi bir şekilde anlayarak okuması gereken eserlere imza atan yazar, teknolojik gelişmelerin ışığında toplumsal ve bireysel konuları başarıyla anlatıyor, hem de on yıllar öncesinde.

Ancak, günümüz toplumunun bozukluklarını yıllar öncesinden bir çiftlikteki hayvanlar aracılığıyla anlatan eser, lisanslı bir video oyun için uygun kaynak olmayabilir. Diğer yandan oyunun geliştiricileri bu işten oldukça umutlular. Ekip, yazarın hayal gücünü ve kitabın ortaya koyduğu tezleri interaktif bir şekilde sunabileceklerine inanıyor. Bu minvalde söz konusu oyuna eşine az rastlanan interaktif roman örneği demek daha doğru olacaktır.

Açıklamalara göre oyun, hikaye seçimleriyle ve çiftlikteki hayvanların başkaldırışını romandaki iniş ve çıkışlara göre takip eden senaryoya sahip olacak. Dolayısı ile oyuncular, kendi kararlarının sonuçlarını ilk elden deneyimleme şansı bulacaklar.

Eserin dijital dünya uyarlamasını hazırlayacak ekipte ise tanıdık yüzler var. Witcher ve Hitman’in ses direktörü Kate Saxton, Just Flight şirketinin CEO’su Andy Payne gibi sektörün nabzını tutan kişiler, oyunu politik kaygılardan uzak tutamayacaklardır. Kaynak materyalinin doğası gereği muhtemelen oyunu tanıtmak ana akım işlere göre biraz daha zor olacak. An itibariyle animalfarmgame.com sitesi üzerinden kayıtlar başlamış bile.

Ne olursa olsun böyle bir eseri, dijital çağa uyarlamak için harcanan çaba takdiri hak ediyor. 7’de 70’e herkesin okuyup kendine ve yaşadığı topluma pay çıkartabileceği roman, gelecek nesillere aktarılması gereken eserlerden. O halde bir romandan bir alıntıyla noktayı koyalım:

“İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. İnsanoğlu, kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez.”