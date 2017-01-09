EG Bilişim İlk Google SMB Premier Partneri Seçildi

EG BİLİŞİM; dijital pazarlama alanında uzman, eğitimli çalışanlarıyla sektörde güvenilir ve büyüyen bir dijital pazarlama ajansı olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin gelişen çizgisi ve genç popülasyonu ile beraber artan internet kullanımı, KOBİ’ler için dijitalin önemini gittikçe arttırıyor. Her geçen gün artan reklam veren sayısı sektördeki rekabetin artmasına neden olmaktadır. Durum böyle olunca alınan hizmetin kalitesi Google AdWords reklamlarının performansını büyük ölçüde etkilemektedir. Yıllardır ilkelerini şeffaflık, performans odaklılık ve müşterileri ile birebir çalışması üzerine kuran EG BİLİŞİM; dijital pazarlama alanında uzman, eğitimli çalışanlarıyla sektörde güvenilir ve büyüyen bir dijital pazarlama ajansı olmayı hedefliyor.

Google, Amerika bölgesinde uzun yıllardır başarılı sonuç veren SMB Premier Partner programını artık Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da hayata geçirdi. Halihazırda bulunan Partnerlik programından farklı olarak bu programda Google, SMB partnerleri ile daha fazla iletişimde ve etkileşimde bulunuyor. Programın temel amacı uzun süreli reklam kampanyaları yöneterek reklam verenlerin yatırım getirilerini artırmaktır. Bu sayede Google reklam verenlerinin daha mutlu olmalarını amaçlıyor. SMB Premier Partner programı sürekli kontrol altında ve ölçümlemeler ile ilerliyor. Bu da reklam verenlerin hem aldığı hizmetin kalitesini arttırıyor hem de reklam verenlere daha iyi bir yatırım getirisi elde etme imkanı tanıyor. EG Bilişim, böyle güzel ve heyecan verici bir programa dahil olan ilk ajans olmanın heyecanını yaşıyor.

EG Bilişim, hali hazırda Türkiye’nin ve Dünya’nın bir çok yerini hedefleyen reklam verenlerine SMB Premier Partner programı altında daha iyi, daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Google SMB Partneri olmanın gücüyle ilkelerinden şaşmadan hizmet vermeye devam eden EG Bilişim, onlara kendilerini SMB Premier Partner ile çalışmanın güvenini hissettirmeyi amaçlıyor.

Kazandır ki kazan felsefesiyle uzun vadeli iş ortaklıklarına imza atan şirket, kendisi gibi güvenilir işletmelerle çalışarak, müşterilerine dijital stratejilerinin her alanında birebir destek sağlıyor. Butik çalışma ortamında müşterilerinin dijitalde bütün süreçlerini planlarken başarıya giden yolda önemli adımlar attıran şirket, aynı zamanda yönettiği hesapların kalitesini arttırarak maliyetleri azaltmaya çalışıyor. Geleneksel pazarlama ve reklam alanlarına göre maliyetler çok düşük olsa da her geçen gün artan rekabetle beraber dijital reklamların maliyetleri de gittikçe artıyor. Bu durumda büyük rakipleri ile yarışta geride kalmamaya çalışan küçük ve orta büyüklükte işletmeler, dijital pazarlamanın en tepesinde kalmanın zorluğunu günden güne anlamaya devam ediyor. Büyüme hedefleriyle birlikte dijital stratejilerine odaklanmakta sıkıntı yaşayan şirketlerin kaliteli ve güvenilir dijital hizmet almaları kritik önem taşıyor. Bu noktada verdiği kaliteli hizmet ve kattığı değerlerle EG Bilişim, bu şirketlerin kurtarıcısı olma iddiasını taşıyor.

Google SMB Premier Partner olmanın da getirdiği hedeflerle tüm enerjisini, müşterilerini büyütmeye ve gelişen teknolojileri takip ederek kampanyalarına uygulamaya harcayan EG Bilişim, kapsamlı dijital pazarlama stratejileri ile yönettiği kampanyalarda müşteri iletişim ve arayışı yönünden artan başarı oranları yakalamaya devam ediyor. Uzman ve eğitimli ekipleri ile dijitalde şirketlere ivme kazandıran EG Bilişim, 2017 yılında da özenle eleyip sık dokuduğu iş ahlakının sonucu olan sürdürülebilir başarı hikayeleriyle ilerlemeye devam etmeyi hedefliyor. Hızlanan dünyada hiçbir işletmenin boşa harcayacak vakti ya da parası olmadığının farkında olan EG Bilişim, 2017 yılına yepyeni başarı hikayeleri sığdırmaya devam etmek istiyor.

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