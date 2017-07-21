Son dakika Deprem! İzmir Bodrum Muğla Denizli Ve Ege Bölgesi

Muğla açıklarında saat 01.31 sularında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin bilançosu kısa süre içerisinde açıklanacak.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre saatler 01:31'de Muğla’nın Gökova Körfezi’nde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla dahil çevre illerde hissedilen deprem için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can ve mal kaybının olup olmadığı hakkında bilgiler henüz netleşmedi.

Uzun süredir artçı depremlerle sarsılan Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen depremin hemen ardından depremi hisseden birçok kullanıcı tepkilerini Twitter üzerinden duyurdu.

Kandilli Rasathanesi’ne göre tam olarak saat 01:31’de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, AFAD’ın verilerine göre 6.3 büyüklüğünde oluştu. Birçok kişinin sokaklara dökülmesini sağlayan depremin zararları hakkında gerekli bilgilerin kısa süre içerisinde duyurulmasını bekliyoruz.

Güncelleme: Depremin hemen ardından hepsi birbirinden büyük artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem bölgesine yakın olan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını temenni ediyoruz.