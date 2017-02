Ege Üniversitesi Gateway Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen Up to Date etkinliği 2 Mart’ta Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Teknolojik gelişmelerin kaynağı olan “Yazılım” , artık her sektörün ihtiyacı olan “Dijital Dönüşüm” ve herkesin kullandığı ama çoğu kimsenin varlığından haberdar olmadığı “Bulut Teknolojisi” konuları üzerine konuşulacak olan ve Ege Üniversitesi Gateway Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen kariyer zirvesi Up to Date, 2 Mart tarihinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenleniyor.

Nesneler birbiriyle nasıl bağlantı kurabilir? ve Sanal âlemde ne kadar güvendeyiz? soruları “Nesnelerin İnterneti (IoT) ve “Siber Güvenlik” oturumları ile detaylı bir şekilde açıklanacakken Microsoft, Cisco, Oracle, Türk Telekom, Bilge Adam ve Intertech firmalarından üst düzey yöneticilerin katılımı ile bilişim dünyasına ışık tutacak.

Up to Date Oturumları ve Katılımcıları;

Nesnelerin İnterneti (IoT) Oturumu: SEDAT ZENCİRCİ (Oracle Türkiye ve Orta Asya Teknoloji Satış Danışmanlığı Kıdemli Direktörü )

Siber Güvenlik Oturumu: MUTLU GÜNGÖREN (Cisco Siber Güvenlik Çözümleri Satış Müdürü)

Yazılım Oturumu: ANIL ÇEKİÇ (Microsoft Eğitim Sektörü Lideri)

Bulut Teknoloji Oturumu: ÖMÜR DEĞER (Bilge Adam Sistem ve Network Birim Müdürü)

Dijital Dönüşüm Oturumu: KEREM ÖZGÜR (Intertech İnternet ve Şube Dışı Bankacılık Müdürü)

Tüm katılımcılara Bilge Adam'dan indirim çeki verilmesinin yanı sıra çekiliş ile Teknostore'dan sanal gerçeklik (VR) gözlüğü, akıllı saat, bluetooth kulaklık ve powerbank hediye edilecek. Sadece Ege Üniversitesi’ne değil herkese açık olan bu etkinlikte Ege Üni öğrencilerinin izinli sayılacağını da belirtelim :)

Etkinlik ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.