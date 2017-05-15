Eğer 1 Milyar Yıl Daha Ömrümüz Olsaydı Nelere Tanık Olurduk?

İnsanlık bugüne kadar büyük bir hızla gelişmeye devam etti. Yapılmış bütün icatlar, keşfe açık bütün gizemleri unutun ve zaman yolculuğuna hazır olun.

Hepimiz ortalama bir 50 yıl sonrasında, şu an aynı anda hayatta olduğumuz insanlarla beraber tamamen yok olacağımızı biliyoruz. Ama bilim dünyasında yapılan bazı araştırmalar, insanın aklına olmadık sorular getirebiliyor: Eğer 1 milyaar yıl daha ömrümüz olsaydı neler görürdük?

YouTube kanalı RealLifeLore'un bu videosu sadece bilimsel kanıtlara dayalı söylentiler temelinde yapılmış. Zaten o kadar uzun zaman sonrasını kesin bir dille tahmin etmek mümkün değil.

MS 2000’li yılların başındayız ve yeryüzündeki varlığımız henüz 200.000 yıldan ibaret. Bu süre içerisinde tüm kıtalara yayıldık ve uydumuz Ay’a ulaşmayı başardık.

Hazırsanız tüm varsayımlara daha yakından bakalım:

Yıl 10.000, İnsan Genetiği Irkları Ortadan Kaldıracak Kadar Bütünleşti:

Yüzyıllar geçtikçe fiziksel olarak kim olduğumuzu ve hangi ırktan geldiğimizi ortaya koyan özellikleri sağlayan genetik varyasyonlar son bulmuş olacak. Siyahilik, çekik gözlülük gibi bildiğimiz başlıca fiziki genetikler homojen bir hal alacak, kısaca saf insan ırkı günümüzden 8 bin yıl sonra var olacak.

Yıl 20.000, Bugün Konuşulan Bütün Diller Tarih Oldu:

Geçen uzun zaman içerisinde günümüzde var olan dillerin kazandırdığı kelimelerin bile yalnızca %1’i varlığını koruyacak. Tek bir dil ile iletişim kurma aşamasına çoktan geçmiş olacağız ve bu dilin neye benzeyeceği şu an tahmin edilemiyor.

Yıl 50.000, Dünya Yeni Bir Buzul Çağına Girdi:

Günümüzden itibaren gittikçe ciddi bir hal alan küresel ısınma sonucunda yeni bir buzul çağına giriyoruz. Niagara gibi büyük şelaler, tamamen erozyona uğrayarak yok olmuş durumda. Geçirdiğimiz bir günün uzunluğu ise artık 1 saniye daha uzun. Yani her yıl fazladan 6 dakika yaşamaya başladık.

Yıl 100.000, Kızıl Gezegen Mars Artık Yeni Evimiz Oldu:

Mars’a yaptığımız sayısız sefer sonucu artık Dünya’nın bir ikizini oluşturmayı başardık. Tam anlamıyla kolonileştiğimiz gezegen artık evimiz gibi.

Yıl 500.000, Dünya Dev Bir Astroid İle Çarpıştı:

1 kilometre çapındaki bir asteroit, şiddetli bir şekilde gezenimizle çarpışacak ve yaşam artık eskisi gibi olmayacak.

Yıl 950.000, Yaşanan Felaketler Sonucu Dünya Yerle Bir Oldu:

En bilinen metetor kraterleri bile yok oldu ve artık bildiğimiz bir Dünya yüzeyi yok.

Yıl 1 Milyon, Dünya Nüfusu 3.000’e Kadar Geriledi:

Gittikçe şiddetlenen volkanik faaliyetler, yer yüzünde büyük bir yaşam mücadelesi vermemize yol açıyor. Mars’a gidemeyen insanlar felaketlerle başa çıkmaya çalışırken, zehirli volkanik gazlar artık yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyorlar. Ayrıca komşu yıldızlarımızdan Betelgeuse patlama geçiriyor, etkilerini gündüz gözüyle bile görebiliyoruz.

Yıl 2 Milyon, Bir Çok Gezegen Artık Bizim Evimiz Oldu:

Sadece Güneş Sistemi’inde değil yakınımızdaki diğer sistemlere de yolculuk edebiliyor ve uygun gezegenlerde kolayca koloni kurabiliyoruz. Gittiğimiz gezegenlerin farklı fiziki koşullarından dolayı, görünüşlerimiz de birbirinden oldukça farklı olmaya başladı ve saf insan ırkı, günümüzdeki gibi kıta kıta değil, gezegen gezegen farklılık gösteriyor.

Yıl 10 Milyon, Dünya Kıtaları Şiddetli Depremlerle Ayrılmaya başladı:

Afrika'nın doğusu ile başlayan ayrılma süreci, artık üzerinde insan yaşamı bulunmayan Dünya’yı yeterince zorluyor. Kıtalar artık bilindik şeklinden çok daha farklı.

Yıl 50 Milyon, Evimiz Mars’ın Uydusu Tehdit Altında ve Afrika, Avrupayı Yuttu:

Mars uydularından Phobos göktaşları ile başa çıkmaya çalışırken, Dünya’daki Afrika kıtası şiddetli bir depremle Avrupa kıtasının üzerine oturuyor. Artık Avrupa’da Everest’ten yüksek dağlar görmek mümkün.

Yıl 100 Milyon, Dünya’ya Dev Bir Göktaşı Çarptı ve Satürn’ün Halkaları Artık Yok:

Yaklaşık 10 kilometrelik göktaşı tıpkı dinozorları yok eden göktaşı gibi Dünya’yı ağır bir şekilde yaraladı. Güzelliği ile göz kamaştıran Satürn Halkaları artık dağılmış durumda.

Yıl 240 Milyon, Dünya Samanyolu Etrafındaki Yolcuğunda Bugünkü Konumuna Geldi:

Samanyolu’nun merkezi etrafındaki dönüş hareketinin 1 turu ancak tamamlanabildi. Dünya, artık bugün bulunduğumuz konumuyla aynı yerde fakat eskisi gibi değil.

Yıl 250 Milyon, Dünya Anakarası Pengea Oluştu:

Tüm kıtalar yaşlı gezegen Dünya üzerinde bir araya geldi ve bu görüntüye kavuştular.

Yıl 600-800 Milyon, Dünya’daki Yaşamın %99’u Yok Oldu:

Yaşanan gama patlamaları sonucu yok olan Ozon Tabakası ve gittikçe parlayan Güneş, yakıcı sıcaklar ve yok olmak üzere olan atmosfer içerisindeki yaşamın %99’u artık yok.

800 milyon yıla doğru Dünya artık bir atmosfere sahip değil ve hiçbir canlının bulunmadığı bir gezegen.

Yıl 1 Milyar, Güneş Bugüne Göre %10 Daha Büyük Bir Yıldız:

Dünya üzerindeki sıcaklık, en düşük 47 derece dolaylarında. Az miktarda kalan su birikintileri ve göller, yaşamın tekrar başlaması için bir umut oluşturuyor. Ancak bu kısa sürede çok mümkün gözükmüyor.

İnsanlık ise artık yaşayacak gezegen ya da sistem bulmak için kendini hiç zorlamıyor ve yıldızlararası yolculuğa çoktan alışmış durumda.