Çoğunlukla hepimiz afetler hakkında ilk bilgiyi Twitter gibi sosyal medyalardan alıyoruz. Ancak Buffalo Üniversitesi’ndeki araştırmacıların çalışmalarına göre, bu tweetlemeyi yapan kişiler, insanları yanlış yönlendiriyor.

Gerçek olduğuna emin olduğumuz bir bilgiyi dahi insanlara yaymadan önce şüphesiz ki iki defa düşünmemiz gerekiyor. Öyle ki, yeni yapılan araştırmalara göre, felaketler sırasında sosyal platformu kullanan insanların büyük çoğunluğu kişileri yanlış yönlendirerek olayın büyümesine neden oluyorlar.

Buffalo Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, Sandy Kasırgası ve Boston Maratonu bombalaması sırasında atılan 20 binden fazla tweeti inceleme altına aldılar. Doğal Tehlikeler dergisinde yayınlanan bu bulgulara bakılacak olursa, afet sırasında %86 ile %91 oranında kişi yanlış yönlendirmede bulundu. Sonrasında bu kişilere gelen her beş yorumdan biri olayın öyle değil de başka şekilde olduğunu ifade ederek, tweetin düzeltilmesini istedi.

Diğer yandan olay hakkında atılan her 100 tweet içerisinde sadece %5 ile %9 arası doğru bilgiye erişildi. Konu hakkında ki çarpıcı kısım ise atılan yanlış tweetlere çok az sayıda insan müdahale etti. Yani durumu sorgulayan sayısı oldukça azdı. Aslına bakarsanız bu bizler için büyük önem taşıyor. Konu hakkında konuşan çalışmanın başyazarı Jun Zhuang, “Bulgular oldukça önemli çünkü insanların en savunmasız oldukları zamanlarda sosyal medya büyük önem taşıyor. Kişiler adeta orada okudukları bilgilere kanun gözüyle bakıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Diğer yandan günlük hayatımızda da birçok insan doğruluğunu önemsemeksizin tweetler atabiliyor ancak tahmin edersiniz ki durum tehlike anında olunca, ayrıca önem taşıyor. Facebook bu durumu sınırlandırarak sahte haberleri filtreleme yoluna gidiyor. Fakat şu an için bu özelliği barındırmayan Twitter’da hala tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. Hal böyle olunca bizlerin yapması gereken, tehlike anında kişilerin yazdıkları tweetlere itibar etmekten çok gerçek ve resmi kanallara inanmaktır.