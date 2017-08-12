Köpekbalığı Saldırısına Uğrarsanız Ne Yapmalısınız?

Köpekbalığı uzmanı George Burgess, bir köpekbalığı saldırısına uğramanız ihtimaline karşılık bazı tavsiyelerde bulundu.

Ülkemizde nadiren gözükseler de köpekbalıkları, çoğu insan için yalnızca korku kaynağıdır. Peki bir gün köpekbalığı size saldırırsa ne yapmalısınız?

Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyaları Müdürü ve Florida Köpekbalıklarını Araştırma Programı direktörü George Burgess'ın size bazı tavsiyeleri var.

''Eğer bir gün köpekbalığı ile karşılaşırsanız, öncelikle sakin olmaya çalışın. Eğer fırsatınız varsa hemen sudan çıkın'' diyor Burgess.

Eğer çıkma şansınız yoksa köpekbalığının saldırısını püskürtebilmemiz için bazı zayıf noktalarını bilmekte fayda var.

George Burgess, ''Öncelikle size doğru gelen bir köpekbalığı gördüğünüzde burnuna vurmaya çalışın. Köpekbalıklarının burunları hassastır ve vurduğunuzda büyük ihtimalle yanınızdan uzaklaşacaktır. Tekrar saldırana kadar sudan çıkmak için fırsatınız olur.'' diye sözlerine devam etti.

''Köpekbalığı eğer sizi ısıracak kadar yaklaşırsa gözlerine ve gözlerinin biraz arkasındaki solungaçlarına saldırabilirsiniz. Daha önceki saldırılarda bu yöntemi deneyen insanlar, köpekbalığının ağzını açtığını söylemişlerdi.''

Köpekbalığı saldırılarının hiç olmadığı kadar azaldığını söyleyen George Burgess, özellikle açık denizlerde suya fazla sayıda insanın girmesinin, beslenmekte zorluk çeken köpekbalıklarının kıyılara yönelmesine sebep olduğunu ifade etti.