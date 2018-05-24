Eğer Bir Kasırgaya Arabanızla Dalarsanız Ne Olur? (Video)

Sert hava koşulları, özellikle kırsal bölgelerdeki yaşamı derinden sarsabiliyor. Yeryüzünde her geçen yıl gerçekleşen kasırga sayısında da bir artış var. Almanya’dan gelen bu görüntüler ise bir kasırgaya arabanızdayken yakalanırsanız neler yaşayacağınızı gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Batı Almanya’da gerçekleşen kasırga felaketi sırasında iki sürücü, araçlarının içerisinde mahsur kaldı. Araç içindeki kameralar ve sürücülerin telefonları, yaşanan anları kaydettiler. National Geographic kaşifi ve meteoroloji uzmanı olan Anton Seimon, sürücülerin kasırgaya yakalandıkları anda durmalarını, beklenenin aksine doğru bir hareket olarak yorumladı.

Normal şartlarda aracınızı savuracak kadar şiddetli bir rüzgar hissetseniz dahi, panik halinde ondan kaçmaya çalışmanız tehlikeli olabilir. Siemon, şok edici görüntüler hakkında, “Videoda görülen aracın kasırgayla karşılaştığı anda başına gelenler, görsel açıdan oldukça etkileyici. Kasırganın o andaki şiddeti saatte 120 kilometreydi.” diyor.

İşte Almanya’da kaydedilen o görüntüler ve Natiaonal Geographic’in duruma ilişkin özel videosu:

Daha güçlü kasırgalarla karşılaşıldığında, araca doğru yaklaşmakta olan huni şeklindeki kasırga merkezinden dik açılarla kaçmanın doğru olacağı söyleniyor. Çünkü hafif rüzgarlar bile arabaları savurabilirken, güçlü olanlar devirebilir. Çok şiddetli kasırgalar ise ölüme neden olabilecek kadar şiddetli rüzgarlarıyla, arabaları kağıt parçası gibi savurabilir.

Almanya’da gerçekleşen bu olayda birkaç araç şiddetli şekilde savruldu, etrafta bulunan insanlar ise yaralandılar. Diğer taraftan kasırga yaklaşırken araçlarınıza binmek daha doğru bir seçenek. Böylece şiddetli rüzgarlardan korunma şansınız artıyor.

Avrupa kıtasında ABD’ye kıyasla gerçekleşen kasırga sayısı ciddi derecede düşük. Ülkemizde ise kasırgaya benzer hava koşullarına çok nadir rastlanıyor. Zaman zaman farklı bölgelerimizde hortumlar oluşsa da bunların hiçbirisi araçları kağıt parçası gibi savuracak kadar güçlü olmuyor.

Yine de olur ya hani, bir gün sert bir rüzgara denk gelirseniz, sakın aracınızı rüzgara 90 derece gelecek şekilde kullanmayın. Tabii o an aklınıza bu tavsiyemiz gelir mi, orasını bilemem. :)