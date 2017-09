Obi-Wan Filmi Olursa, Karakter Muhtemelen Buna Benzeyecek!

Star Wars serisinin en güçlüsü Jedi'larından olan Obi-Wan Kenobi'nin solo filmi çıkmadan figürü çıktı.

Lucasfilm, Disney’in eline geçtiğinden beri her sene yeni bir Star Wars filmi görmeye alıştık. Yapılan ve yapılacak projeler göz önüne alındığında, orijinal seriyle birlikte spin-off projelerini de ilgiyle merak ediyoruz. En son Roque One filmi ile birlikte bizlere bu spin-off’ların ne kadar kaliteli olabileceğini gösteren Disney, yakında çıkaracağı Star Wars:The Last Jedi filminin ardından yeni spin-off’lar üzerinde duruyor.

Bu filmler arasında onayı kazanan Han Solo filminin dışında bir başka solo film söylentisi de Obi-Wan Kenobi üzerine şekillenmeye başladı. Ben de dahil olmak üzere geniş bir kitle tarafından çok sevilen Obi-Wan Kenobi’ye ait solo filmin çekilmesi, klasik seri ile modern seriyi birbirine bağlayacak ve Anakin-Luke Skywalker geçişini görmemizi sağlayacak.

Filmi için henüz kesin bir açıklama yok, ancak daha şimdiden Sideshow Collectibles tarafından figürü hazırlandı. Modern seride karakterin gençliğini canlandıran Ewan McGregor ile klasik seride daha yaşlı halini canlandıran Alec Guinnes’in yüzlerini harmanlayarak, olası bir Obi-Wan filminde yer alacak karakteri oluşturmaya çalışan firma, 21 Eylül’den itibaren 1:6 oranındaki figürleri ön siparişe çıkarıyor.

Mythos Obi-Wan ismi ile duyurulan figürün StarWars.com izniyle birkaç fotoğrafı da paylaşıldı. Son zamanlarda her yerde ismi duyulmaya başlayan karakterimizin, bu olaylarla birlikte Han Solo’dan sonra solo filmi çıkacak ikinci karakter tabanlı film olması bekleniyor. Peki, sizce olası bir Obi-Wan Kenobi filmi nasıl olurdu? Hem Anakin’i hem de Luke’u yetiştirerek bu günlere gelmesini sağlayan usta Obi-Wan’a özel bir hikaye görmek bence çok hoş olurdu. Yorumlarınızı bekliyorum.