Benchmark'a Göre iPhone 8, Galaxy S8’ten Daha Güçlü Olacak

Ortaya çıkan yeni bir benchmark test sonucu, iPhone 8’in hem tekli hem de çoklu çekirdek testlerinden inanılmaz puanlar aldığını gösteriyor. Elbette doğruysa… Fakat yine de ‘neden olmasın?’ dedirtecek bazı detaylar mevcut.

Şimdilik dünya genelinde en popüler telefonun Galaxy S8 olduğu konusunda sanıyorum hepimiz hemfikiriz. Cihazla ilgili ufak tefek sorunlar da duymuyor değiliz fakat ön siparişlerle ilgili gelen rakamlar, cihazın şimdiye kadar Samsung’a belirli bir zaman diliminde en çok gelir sağlatacak telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Galaxy S8’le ilgili övgüler, bu yılın sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Fakat iPhone 8’le ilgili Galaxy S8’i birkaç gün içerisinde unutturacak müthiş sonuçla karşılaştık. Slashleaks tarafından açıklanan benchmark test sonuçları, iPhone 8’in tekli çekirdekte 4537, çoklu çekirdekte ise 8975 puan aldığını gösteriyor. Bunun ne demek olduğuna hemen birkaç kıyaslama yaparak değinelim.

Galaxy S8, Snapdragon 835 işlemci versiyonunda tekli çekirdekten 2059, çoklu çekirdekte ise 6461 puan almış. Keza A10 yongalı iPhone 7, Geekbench 4 testinde tekli çekirdekten 3505, çokludan 5919 almıştı. Sonuçlara bakacak olursak iPhone 7 ve 8 arasında tekli çekirdekte 1000 puan gibi bir fark olduğunu görüyoruz ki bu, A10 ve A11 yongalarının arasındaki iyileştirmenin ne boyutlarda olduğunu açık seçik gösteriyor.