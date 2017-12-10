Görsel Efektler Çıkarılsaydı, Filmler Nasıl Görünürlerdi?

Milyarlarca dolar para kazanarak sinemaların altını üstüne getiren muhteşem yapımlardan görsel efektler çıkartıldığında geriye ne kalacağını hiç düşünmüş müydünüz?

Günümüzde teknoloji o kadar fazla gelişti ki, onu hemen hemen her sektörde görmeye başladık. Bu sektörlerin en iddialı ve en göz önünde olanı ise Hollywood'dur. Sinema sektörü, hem donanım hem de yazılım olarak teknolojinin büyük nimetlerinden yararlanıyor. Bizim görsel efekt dediğimiz, aslında var olmayan veya başka bir yerden getirilerek bilgisayar tarafından birleştirilen bu efektler olmasaydı, filmler nasıl görünürdü hiç düşündünüz mü?

Bugün sizlere, filmlerin görsel efektsiz nasıl gözüktüğünü göstereceğiz. Bu filmleri bu şekilde izlemek ister miydiniz bilmiyorum, ancak benim görüşüme göre yanına bile yaklaşmazdık. Günümüzde bilgisayarın gücünü en iyi şekilde gösteren görsel efektten nasibi almış filmlerin, efektsiz görsellerine bakıyoruz:

Aslında hiç gerek yokmuş ama teknoloji varken gerçekten oraya gitmeye ne gerek var

1920’lerde New York City

Kesin ip var orada

Iron Man’in kamburu varmış haberimiz yok

Daha fazla görsel efekt olamazdı

İki dünya arasındaki 10045123 farkı bulunuz

Oz büyücüsü gerçekten nerede?

Star Trek gelecekte geçiyorduysa, görsel efektlere neden gerek olsun. Beyin bedava.

Yıllarca böyle bilgisayarım olsun istemiştim ben de, resmen herkesi kandırmışlar.

Hulk’ın adamının halktan görüntüleri

Bir Avengers filmi için kaç metre kumaş var orada?

Binicem üstüne, vurucam kırbacı

Dipnot: Eğer ülkemizde profesyonel amerikan futbolu oynamış veya NFL gibi ligleri takip etmiş biri varsa, bu abimizin sırtındaki Shoulder pad'i tanımışlardır.