Eğer Söylentiler Doğruysa Fİ Dizisi Televizyona Geliyor!

Fİ dizisindeki erotik sahnelerin, televizyona uygun hale getirilmesi için iki kez çekildiği ortaya çıktı. Hatta diziyi yayınlayacak kanalın bile belli olduğu iddia ediliyor.

PuhuTV’de yayınlanan Fİ, kısa bir süre önce final bölümünü yapmış ve bir sonraki sezonun çekimlerine başlandığı belirtilmişti. Eylül ayında yayınlanması beklenen dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken bugün müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet’yen Sina Koloğlu’na göre Fİ’nin özellikle sansasyonel sayılabilecek erotik sahneleri, TV’ye uyarlanması için iki kez çekiliyor. Bunun sebebi ise dizinin Show TV tarafından alınması.

Diziyi izleyenler bilirler, erotik sahneler TV’de sansürlense dahi yayınlanmayacak kadar çıplaklık içeriyor. Bu sebeple şu sıralar yeni sezon için çalışmalarına devam eden dizinin oyuncuları, TV yayın şartlarına uygun olması sebebiyle bu sahneleri iki kez çekiyorlar; birincisi PuhuTV, diğer ise -eğer iddialar doğruysa- Show TV için.

Şimdilik iddia üzerine olduğu için TV versiyonu çekiliyor olsa dahi ne zaman yayınlanacağı, bir önceki sezon için neler düşünüldüğü konusunda bir bilgimiz yok. Erotik sahnelerin iki kere çekilmesi olayı yeni sezondan itibaren geçerliyse bir önceki sezonun TV’ye getirilmesi için ağır sansür uygulanması gerekecek. Bu da dizinin ‘büyük’ bir kısmının yayınlanamayacağı anlamına geliyor. Kısacası kafamızda deli sorularla şimdilik beklemeye çekiliyoruz, yeni bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğiz.