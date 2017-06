Yaşadığımız Evrenin Bir Kopyası Varsa Diğer Dünyalar Nerede?

Bugün bilinen evren, bilginin ulaşabileceği sınıra göre yaklaşık 2 milyon galaksi içeriyor ve her galakside ortalama 100 milyon yıldız bulunuyor. Peki paralel evrenler gerçek mi ya da tüm evrenin birden fazla koyası bulunabilir mi?

Nesiller boyu fizikçilerin ve bilim kurgu hayranlarının ilgisini çekmiş bir konu var: Gerçekliğin kendisiyle hemen hemen aynı olan versiyonlarının var olması, belki de bizimle birlikte ve görünmez bir şekilde aynı sınırlar içerisinde bulunması durumu. Yani, paralel evrenler.

Bilim insanları, paralel dünyaların var olduklarına dair herhangi bir kanıt bulamasa da, birden fazla evrenin mümkün olduğunu keşfetmek için fizik yasalarını kullanan ve gerçekliğik algımızı darmadağın eden birçok hipotez var. Astrofizikçi ve mühendis Erin MacDonald, 17 Haziran 2017 günü ABD’nin Washington kentinde düzenlenen Future Con etkinliği esnasında bu hipotezleri anlamanın en kolay yollarını açıkladı.

Evrenimiz, MacDonald'ın açıklamalarına göre; uzay-zaman, 3 boyutlu uzay ile birlikte 4 boyutlu süreklilik yaratmak için varlığını sürdürüyor. Ancak bilim insanları, uzay-zamanının neye benzediğini kesin olarak söyleyemiyorlar ve bu da, bizim için görülemeyen sayısız evren olabileceği anlamına eliyor.

Çoklu evren konseptinin en basit versiyonu, tek bir alternatif evrenin bizimle paralel olduğu ve bilim kurgu eserlerinde defalarca gördüğümüz “Ayna evren” teorisine dayanmaktadır. Yani bu dünyadaki her şeyin zıttı, bir karşılığı ve aynı şekilde bir akışı var. MacDonald, kuantum evrenlerinin bilim-kurgu alanında daha yaygın örneklendiğini belirtiyor. Kendisine göre Star Trek, BioShock gibi filmler ve oyunlardaki paralel evren tahminleri bu örneklerin en gerçekçi olanlarından.

Bir kişinin aldığı her kararın ya da attığı her adımın yeni bir zaman çizelgesi oluşturduğunu ve her izlenen yolun yeni bir hayata dolayısıyla, her kararın bir başka evrene yönelttiği düşünülmektedir. Bilim kurgu yazarlarının çoğu, olayları açıklamak için sık sık kuantum fiziğinin ve bu paralel evren görüşlerinin kurallarından alıntı yaparlar. Her seçim, kendi evrenini bozmadan tamamen yeni evrenlerin doğmasına neden olur.

Bu noktada akla gelen en rahatsız edici şey ise şu an gerçek olarak algıladığımız evrenin aslında Matrix filmindeki gibi bir simülasyon olup olmadığı düşüncesidir. MacDonald bu konuda “Şimdilik, çoklu evrenler ve kendi realitemiz hakkında pek çok soru cevapsız kalmaktadır. Bunların hiçbiri kanıtlanamaz ancak düşünmek son derece eğlencelidir” açıklamasında bulundu.

Bu konuda güzel bir tavsiye ile yazımızı sonlandıralım: Paralel evrenler ve her bir seçimin kendi evrenini oluşturması konusunda en etkileyici yapımlardan birisi Mr. Nobody filmidir. Tüm teoriyi basit bir dille ve mükemmel bir hikayeyle izleyiciye aktarır.