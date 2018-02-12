Eğitim Gönüllüleri'nin geliştirdiği Algo Dijital projesi ile geleceğin dijital dünyasını oluşturacak genç beyinler ücretsiz bir şekilde kodlama ve algoritma öğrenmeye başlayacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), genç beyinlere algoritmayı ve yazılımı öğretmek, bu sayede de dijital ortamdaki becerilerini geliştirmek için Google.org’un da desteği ile Algo Dijital adında yeni bir proje başlattı.

Çocukların kod yazmanın temelini oluşturan algoritmik düşünme ve sorun çözme becerisini geliştirmek, bunun için de neden sonuç ilişkilerini daha iyi çözümlemelerini amaçlayan Algo Dijital ve Algo Dijital’in içinde bulunan Gezegen Gezgini oyunu, I-AM İstanbul tarafından geliştirildi.

I-AM İstanbul, blok tabanlı bir kodlama sistemi kullanılan Gezegen Gezgini oyununun mekaniği tasarlarken Algo Dijital’i uzun vadeli bir çalışma olarak gördüğünden oyunun ilerleyen bölümlerinde çocukların kendi kodlarını yazabilmelerine imkan sağlamış durumda.

Algo Dijital’in sağladığı imkanlar dışında en güzel yanı tamamen ücretsiz olması. Böylece geleceğin dijital dünyasını oluşturacak genç beyinler ücretsiz bir şekilde erkenden eğitim alabilecek. Ayrıca TEGV gönüllüleri de Algo Dijital eğitimleri alarak çocukların dijital gelişimlerine katkı sağlayacak.

Algo Dijital tüm TEGV noktalarında uygulanacak. Projenin önümüzdeki üç yıl içinde 2000 gönüllüye ulaşması bekleniyor. Gezegen gezgini oyunun bazı eksi noktaları bulunuyor. Fakat bu eksiler büyük oranda arayüz ile ilgili olduğundan çocukları çok fazla olumsuz etkilemiyor.