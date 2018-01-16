Türkiye’nin Oxford’u Olarak Anılan Dağ Köyü: Belenören

Bursa’nın dağ ilçelerinden olan Keles’in Belenören köyünün eğitim seviyesini öğrenince ufak çaplı bir şaşkın yaşayabilirsiniz. Zira köydeki hemen her evde bir doktor, hakim, öğretmen ya da mühendis bulunuyor.

350 haneli şirin mi şirin bir köy olan Belenören sakinleri, sahip oldukları eğitim seviyeleri sayesinde ülkemizdeki birçok şehri geride bıraktı. Köyde yaşayan bireylerin eğitim seviyesi o kadar yüksek ki, her evde ortalama 3 üniversite mezunu bulunuyor.

Köylerinde şu anda 450 üniversite mezunu olduğunu belirten Belenören sakinleri, zamanlarının büyük çoğunluğunu Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kültür evinde toplanıp kitap okuyarak geçiriyorlar.

Köyün eğitim seviyesinin Osmanlı zamanlarından beri yüksek olduğunu belirten Belenören sakinleri, "Biz de dedelerimizi örnek alarak eğitime büyük önem veriyoruz. Çoğumuz üniversite mezunu. Köyümüzde her evde mutlaka bir doktor, avukat, hakim, savcı, mühendis ve eğitimci var. Yeni yetişen gençler de bizleri örnek alarak yüksek tahsil yapıyor. Köyümüz 40 yıl önce kıraç, ağaç olmayan bir köydü. Eğitimli nesil artıkça köyümüzün çehresi değişti, köyümüz şimdi yemyeşil. İçinde her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Köyde kültür evimiz var. Burada kütüphane ve köyümüzden günümüze kadar gelen tarihi eserlerimiz mevcut. Boş zamanlarımızda sürekli kitap okuyup ilimle meşgul oluyoruz" diyorlar.

Ülkemizin Belenören köyü sakinleri gibi çok daha fazla bireye ihtiyacı var. Umarım bu hayat tarzlarıyla ülkemizdeki tüm yerleşim bölgelerine örnek olurlar.