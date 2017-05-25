İlkokulda Bitişik Eğik El Yazısı Kaldırıldı!

12 yıldır okullarda zorunlu olarak verilen bitişik eğik el yazısı ile okuma yazma modeli, MEB tarafından kaldırıldı. Yeni döneme dik yazıyla başlanacak ve eğik yazıyla devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, yaptığı son toplantıda 2017-18 eğitim-öğretim yılında okula başlayacak öğrenciler için yeni okuma ve yazma modelini açıkladı. Yeni temele göre öğrenciler dik yazıyla okuma yazmaya başlayacak, diğer yazı fontlarını tanımaları sağlanacak ve 3. sınıfa geldiklerinde güzel yazı dersi görecekler. 4. sınıfa geldiklerinde klavye kullanmaya başlayacak öğrenciler için okuma öğretme modeli, tekerleme, ninni ve çeşitli melodilerle zevkli hale getirilecek.

Bitişik el yazısı uygulaması dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından getirilmiş, fakat öğrencilerin bu süreçte zorlandıkları ve başarısızlık duygusuna kapıldıkları sebebiyle eleştirilmişti. Taslak öğretim programlarına gelen 5 bin 76 görüşün %99.3’ü, ‘bitişik eğik yazıyı kaldırın’ talebiydi.

Yeni bir modele neden ihtiyaç duydukları konusunda bir açıklama yapan TTK Başkanı Alpaslan Durmuş, şunları söyledi: “Radikal bir kopuş olmayacak. Öğrenciler yazmaya dik harflerle başlayacak ama el yazısını da okuyabilecekler. Taslak öğretim programlarını askıya çıkardığımızda Türkçe’ye 5 bin 76 görüş geldi. Bunların yüzde 99.3’ü ‘bitişik eğik yazıyı kaldırın’ talebiydi. Ancak değişikliğin asıl sebebi memnuniyet değil bilimsel gelişmeler oldu. Pedagoji, ses bilimi, kriptoloji, hiyeroglif, psikoloji, psikoterapi, ergonomi, endüstri mühendisliği alanında uzmanlardan görüş alındı. Görüşlere göre çocukların kas yapıları için bitişik eğik el yazısı en zor ve kompleks bulundu."