‘Eğitimde Refah’ Sıralamasında Türkiye Sonuncu Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporu, Türkiye ile Meksika’nın ‘eğitimde refah’ sıralamasında 10 üzerinden 0 puan alarak sonuncu sırayı paylaştıklarını gösterdi.

OECD’nin ‘İyi Yaşam Endeksi’ başlığı altında hazırladığı ‘Bölgesel Refah Endeksi’, toplam 35 ülkeyi değerlendirme kapsamına aldı. En yüksek oranlara sahip ülkelere 10, en düşüklere ise 0 puanın verildiği endekste 35 ülke eğitim, iş, gelir, güvenlik, sağlık, çevre, sivil katılım, teknolojiye ulaşım, barınma, topluluk, hayat tatmin düzeylerine göre toplam 11 alanda değerlendirildi.

Türkiye, ortaöğretim ve üstünde derecelerden mezun olan bireylerin iş gücüne katılım oranlarına göre belirlenen ‘eğitim refahı’ kriterinde, 0 puan aldı. Bu alanda tam puanlar ise Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya’nın oldu.

26 bölgede değerlendirilen ülkemizde 13 bölge 0 puan aldı. Ortaöğretim ve üstü mezunların iş gücüne katılım oranının %35’in altında kaldığı bu bölgelerden Ankara, 10 üzerinden 4.4 puanla en iyi performansı gösteren şehir oldu. Onu 2.4 ile İstanbul ve 2.2 ile İzmir takip etti.