Tam 66 kişinin hayatını kaybettiği EgytpAir uçağı kazasında yakınlarını kaybedenler, yeni bir iddia ortaya attı: Buna göre kazaya sebep olan iPhone veya iPad cihazlar olabilir.

2016'nın Mayıs ayında yaşanan vahim kaza, gündemi uzunca bir süre meşgul etmişti. Fransız bir takım araştırmacı, bugünlerde kazanın nedenini bulmaya çalışıyorlar. Her ne kadar bazı kesimlerce teorinin saçmalıktan ibaret olduğu söylense de, kazaya sebep olanın pilotlardan birine ait bir iPhone'un aşırı ısınan bataryası olduğu iddia ediliyor.

İnsanlar yakınlarını kaybetmiş olsalar dahi alınan sigorta bedeliyle yetinmeyip ayrıca davalar da açabiliyorlar. Hayatını kaybedenlerin yakınları, uçağın co-pilotunun iPad Mini veya iPhone'dan birinin ısınıp patladığını söyleseler de, halen patlamaya sebep olanın kokpitte kısa devre sonucu gerçekleşen bir patlama olduğu teorisi ağır basıyor.

The EgyptAir'in 804 sefer sayılı uçağı, 2016'nın Mayıs ayında, sebebi halen bilinmeyen bir şekilde Akdeniz'e çakılmış, kazada mürettebat dahil 66 kişiden hiçbiri sağ kurtulamayarak hayatlarını yitirmişti. Kazaya dair son gelen rapor ise uluslararası uçuşların güvenlik direktörlüğünü yapan David Learmount'a ait: "Öncelikle pilotlar, kabinde hiçbir şekilde nesne bırakmazlar. Uçak yalpa yapar, türbülansa girer. Bu esnada objelerin düşeceklerini bilirler. Ancak uçağın tamamında ısı ve duman dedektörleri var. Yangın kokpite kadar sıçrayana dek bunların hiçbirinin neden uyarı vermediğini de anlamak güç."

Öyle görünüyor ki EgyptAir kazası ileride daha çok su kaldıracak. Nitekim halen bilinmezlerle dolu bir kaza var ortada ve araştırmalar da bir yerde tıkanıyor.