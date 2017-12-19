Ehliyet Sınavları 2018'den İtibaren Tabletlerle Yapılacak

MEB, 2018’den itibaren ehliyet alacak adaylara uygulanan direksiyon uygulama sınavı değerlendirmelerinin tablet bilgisayarlarla yapılacağını açıkladı.

Direksiyon uygulama sınavlarında özel motorlu sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereğince Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını söyleyen MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, önümüzdeki yıl Ocak ayından itibaren Ankara’da yapılacak pilot uygulamanın ardından direksiyon uygulama sınavlarında tablet kullanımının tüm ülke geneline yayılacağını söyledi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şamlıoğlu, "Bu sayede sınav komisyonları, değerlendirmelerini tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirecek, adayların sınav başarı durumları elektronik ortamda ve anlık olarak merkezi modüle iletilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt form bedellerinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyeti kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Şamlıoğlu, ayrıca 2018’den itibaren tüm illerde ‘e-sınav’ salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayarlar üzerinden yapılacağını belirtti. Bu uygulama ile Şamlıoğlu, sürücü adaylarının görsel açıdan zengin soruları cevaplayıp öğrendiği bilgileri sınavda en etkin şekilde uygulama fırsatı bulacaklarını söyledi.

Trafik ve sürücü eğitimlerinde Türkiye’nin son 4 yılda çok ciddi aşamalar kaydettiğini belirten Şamlıoğlu, MEB’in eğitimlerin kalitesini arttırmak amacıyla çalışmalarını devam ettirdiğini ifade etti.