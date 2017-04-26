Sorulacak sorular listesini hazırlayın; zamanı bükecek, biraz da yabancı dilinizi geliştireceksiniz.

Herhalde kendisi ile gerçekten karşılaşma fırsatı yakalasak soracak tonla sorumuz olurdu. Elbette bunu yapmak için fiziki bilgi kapasitemizin olmasına gerek olmasa da adama “Einstein bey ne yapıyorsuz?” diye soracak ciddi bir kitlenin varlığını söz konusu :)

Facebook Messenger üzerinde yer alan chatbot uygulamarınının bir kaçını size duyurmuştuk. Herhalde Einstein bunlardan en etkileyici olanı desek yanılmayız.

Ünlü fizikçiyi sohbet edebileceklerimiz listesine ekleyen ise bir tanıtım kampanyası.

Ünlü bilim adamının hayatı National Geographic tarafından ekranlara taşınıyor. Kanalın ilk senaryolu dizi projesi olma özelliğine sahip olan Deha‘nın ilk bölümü 23 Nisan’da izleyici karşısına çıktı. Onun tüm hayatını konu eden bu yapımda gençlik halini Johnny Flynn, daha yaşlı olduğu dönemleri ise Karayip Korsanları’nın Kaptan Barbosa’sı Geoffrey Rush canlandırıyor. Nat Geo bu diziyi mümkün olan her yolu deneyerek tanıtıyor. Einstein chatbot’u da bu kapsamda kullanıma sunuldu.

Ünlü bilim adamı bu sayede hem dizisini tanıtıyor, hem de sevenleriyle ilgi duyduğu konuları konuşuyor.

Siz de Albert Einstein ile sohbet etmek isterseniz konuşmaya buraya tıklayarak başlayabilirsiniz. Tabii kendisinin sadece İngilizce’ye cevap verdiğini de hatırlatmak gerekiyor.