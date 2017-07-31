Einstein'ın Meşhur Fotoğrafı 125 Bin Dolara Satıldı

Einstein'ın dil çıkardığı fotoğrafı en az bir kez görmüşsünüzdür. İşte o fotoğrafın tam hali, geçtiğimiz hafta isimsiz bir alıcıya 125 bin dolara satıldı.

Einstein'ın dil çıkardığı fotoğraf, nobel ödüllü fizikçinin muhtemelen en çok bilinen fotoğrafıdır. On yıllar boyunca hemen her yerde karşımıza çıkan bu fotoğraf, 125 bin dolara satıldı.

Einstein'ın 14 Mart 1951'de Princeton Üniversitesi'indeki 72. doğum gününde çekilen fotoğraf, 27 Temmuz'da Los Angles'deki D. Sanders müzayede evinde satıldı.

Fotoğraf, Einstein'ın partiden ayrıldığı sırada fotoğrafçıların poz vermesi ısrarı üzerine dil çıkarmasıyla oluştu. Arthur Sasse ise bu anı yakalayan şanslı kişi oldu.

Einstein'ın eşyaları ya da ona ait anılar, oldukça yüksek bedellere satılıyor. Einstein tarafından yazılan bir incil de önceleri 68 bin dolara satılmıştı. Yine ünlü fizikçinin 1953 yılında bir fizik öğretmeninın genel görelilik kuramı hakkındaki sorularına cevap niteliğinde yazdığı mektup ise 54 bin dolara satılmıştı.