Einstein'ın Dilini Çıkarıp Çekildiği Fotoğrafın Hikayesi

Einstein’ı yaptığı çalışmalarıyla pek anlamıyor (ya da anlayamıyor) olsak da onunla ilgili aklımıza gelen ilk şey, dilini çıkararak çekildiği fotoğraftır. Peki bu fotoğrafla ilgili ne biliyoruz, arkasındaki gerçek ne?

Einstein’ın bu fotoğrafına birçok kez rastlamışsınızdır. Ünlü bilim insanına dilini neredeyse çenesine kadar çıkardığı bu pozu vermesine sebep olarak günümüze kadar birçok söylenti dolaştı. Peki bunun arkasındaki durum tam olarak ne? Önemli Haber Fotoğrafları ve Ardındaki Hikayeler isimli kitabın yazarı John Saber, fotoğrafla ilgili detaylara kitabında yer vererek bazı soru işaretlerinin ortadan kalkmasını sağladı.

Einstein, 72. doğum günü şerefine verilmiş bir davette, bilim insanlarından ve bazı özel arkadaşlarından oluşan bir toplulukla 14 Mart 1951 tarihinde Princeton Club isimli mekanda buluşur. Davette basından çok sayıda fotoğrafçı da yer alır.

Etkinlik Einstein’ı oldukça yormuştur fakat buna rağmen fotoğrafçıların isteklerini kırmayarak poz vermeye devam eder. Gecenin sonunda ise bir arkadaşı Einstein’i evine bırakmayı teklif eder ve birlikte oradan ayrılmak üzere arabaya binerler. Tam bu sırada haber kameramanı Art Asse, Einstein’a yaklaşarak son bir kez fotoğraf çekmek istediğini söyler. Daha sonrasını Sasse’nin kendi söylemlerine bırakalım: “Einstein, dilini dışarı doğru çıkartarak arkasını döndü. Ben de fotoğrafını çektim.”

Einstein, gördüğü bu fotoğrafını çok sevmiş ve basılı halinden 9 adet sipariş edip tebrik kartlarını süslemek için kullanmış.