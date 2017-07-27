Bilim dünyasının mihenk taşlarından olan Einstein’ın, ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olsa da zihnimizi tazelememize sebep olan sürprizleriyle karşılaşmaya devam ediyoruz.

Öncelikle Ekşi Sözlük yazarlarının arasında zor da olsa çözüme kavuşan bu meşhur (fakat muhtemelen çoğumuzun bilmediği) sorunun ne olduğuna bir bakalım:

1) beş tane ev var hepsi ayrı renk.

2) her evde oturanın ayrı bir uyruğu var.

3) hepsi de ayrı bir içecek içiyor, ayrı bir hayvan besliyor ve ayrı bir marka sigara içiyor.

4) bu beş insanın hiçbir diğerinin yaptığını yapmıyor. yani sigarası ayrı, içeceği ayrı, beslediği hayvan ayrı ve evi ayrı.

Bu bilgilerden sonra zihin bulandıran sorunun detaylarına bakalım:

1) ingiliz kırmızı evde oturuyor.

2) isveçlinin köpeği var.

3) danimarkalı çay içiyor.

4) yeşil ev tam beyaz evin solunda duruyor.

5) yeşil evin sahibi kahve içmeyi seviyor.

6) palmall sigarası içenin bir kuşu var.

7) ortadaki evde oturan süt içmeyi seviyor.

8) sarı evde oturan dunhill sigarası içiyor.

9) norveçli birinci evde oturuyor.

10) marlboro içen, kedisi olanın yanındaki evde oturuyor.

11) atı olan insan, dunhill sigarası içenin yanındaki evde oturuyor.

12) winfield sigarası içen, birayı seviyor.

13) mavi evin yanında norveçli oturuyor.

14) alman rothmanns sigarası içiyor.

15) marlboro içenin komşusu su içiyor.

Soru: Balık kime aittir?

Çözümü ise ‘izafiyet seker olsun’ kullanıcı adına sahip (bu arada tam bir entry / nick uyumu olmuş) bir başka yazardan geliyor. Yan yana 5 tane ev çizip yukarıdan aşağıya doğru dörde bölen yazar, bölmeleri yine yukarıdan aşağıya olacak şekilde ülke, hayvan, sigara ve içki olarak adlandırıp soruyu çözmeye başlıyor:

1- ilk eve norveçliyi koyun ( 9.) norveçli ilk evde oturuyor. )

2- merkez evin içeceğine sütü yazın ( 8.) tam merkezde yaşayan kişi süt içiyor. )

3- 2. evin üzerine mavi yazın ( 14.) mavi evin yanındaki evde oturan kişi norveçli. )

4- en sağdaki eve beyaz yazın, beyaz ev 1., 2. ve 3. ev olamaz ancak 4. veya 5. ev olabilir. 4. eve koyarsanız 3. evi yeşil yaparsınız fakat yeşil ev kahve içtiği için ve merkez evimiz süt içtiği için 4. ev de olamaz bu sebeple beyaz ev 5. evdir. ( 4.) beyaz evin solunda yeşil ev var. ) ( 5.) yeşil evin sahibi kahve içiyor. )

5- 4. eve yeşil yazın ( 4.) beyaz evin solunda yeşil ev var. )

6- yeşil evin içeceğine kahve yazın ( 5.) yeşil evin sahibi kahve içiyor. )

7- merkez eve kırmızı yazın ( 1.) ingiliz kırmızı evde yaşıyor. ) ( 9.) norveçli ilk evde oturuyor. )

8- merkez eve ingilizi koyun ( 1.) ingiliz kırmızı evde yaşıyor. )

9- 1. eve sarı yazın ( geriye boş renk olarak sarı kaldı )

10- 1. evin sigarasına dunhill yazın ( 7.) sarı evin sahibi dunhill marka sigara içiyor. )

11- 2. evin hayvanına at yazın ( 11.) dunhill marka sigara içen kişinin yanındaki evde oturan kişi at besliyor. )

12- 5. eve bluemaster sigarayı yazın. 1., 2., 3. ve 4. evlere yazamazsınız sadece 5. eve yazabilirsiniz ( 12.) bluemaster sigara içen kişi aynı zamanda bira içiyor. )

13- 5. evin içeceğine bira yazın ( 12.) bluemaster sigara içen kişi aynı zamanda bira içiyor. )

14- 2. evin içeceğine çay yazın ( 3.) danimarkalı çay içiyor. )

15- 2. eve danimarkalıyı yazın ( 3.) danimarkalı çay içiyor. )

16- 1. evin içeceğine su yazın ( 15.) su içen kişinin yanındaki evde oturan kişi blend marka sigara içiyor )

17- 2. evin sigarasına blend yazın ( 15.) su içen kişinin yanındaki evde oturan kişi blend marka sigara içiyor )

18- 1. evin hayvanına kedi yazın ( 10.) kedi besleyen kişinin evinin yanındaki evde oturan kişi blend marka sigara içiyor. )

19- 4. evin sigarasına price yazın. 3. eve yazamazsınız, 3. evde ingiliz oturuyor ( 13.) alman, price marka sigara içiyor. )

20- 4. eve almanı koyun ( 13.) alman, price marka sigara içiyor. )

21- 5. eve isveçliyi koyun, sadece 5. ev boş kaldı ve yerleşmeyen tek kişi isveçli

22- 5. evin hayvanına köpek yazın ( 2.) isveçli köpek besliyor. )

23- 3. evin sigarasına pall mall yazın. sadece 3. ev sigarasız kaldı

24- 3. evin hayvanına kuş yazın ( 6.) kuş besleyen palmall marka sigara içiyor. )

Bu bilgilerden sonra da şöyle bir tabloyla karşılaşıyor:

sarı---------mavi-----------kırmızı---------yeşil---------beyaz

norveç-----danimarka----ingiliz---------alman--------isveç

kedi--------at---------------kuş---------------------------köpek

dunhill-----blend----------pall mall--------price--------bluemaster

su---------- çay------------süt--------------kahve--------bira

Ve sonuç olarak balığı Alman’ın beslediği ortaya çıkıyor. Fakat olası bir yanlışlığın önüne geçilmesi için de tablo ile verileri karşılaştırıyor:

1.) ingiliz kırmızı evde yaşıyor. +

2.) isveçli köpek besliyor. +

3.) danimarkalı çay içiyor. +

4.) beyaz evin solunda yeşil ev var. +

5.) yeşil evin sahibi kahve içiyor. +

6.) kuş besleyen palmall marka sigara içiyor. +

7.) sarı evin sahibi dunhill marka sigara içiyor. +

8.) tam merkezde yaşayan kişi süt içiyor. +

9.) norveçli ilk evde oturuyor. +

10.) kedi besleyen kişinin evinin yanındaki evde oturan kişi blend marka sigara içiyor. +

11.) dunhill marka sigara içen kişinin yanındaki evde oturan kişi at besliyor. +

12.) bluemaster sigara içen kişi aynı zamanda bira içiyor. +

13.) alman, price marka sigara içiyor. +

14.) mavi evin yanındaki evde oturan kişi norveçli. +

15.) su içen kişinin yanındaki evde oturan kişi blend marka sigara içiyor +