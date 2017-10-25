Einstein'ın Mutluluk Formülleri 1.5 Milyon Dolara Satıldı!

Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın 1922 yılında bir kuryeye bahşiş olarak verdiği 'mutluluk formülleri', kuryenin yeğeni tarafından açık arttırmada 1.5 milyon dolara satıldı.

Albert Einstein, tartışmasız bir şekilde tarihin gördüğü en önemli bilim insanlarından biri. Bu büyük aklın mutluluk hakkındaki tavsiyeleri, ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen milyonlarca dolar değerinde.

1922 yılında Japonya’da bir akademik gezide bulunan Einstein, Tokyo'daki Imperial Otel'de kendisine bir paket getiren kuryeye bahşiş olarak daha sonradan ‘mutluluk formülleri’ olarak adlandırılan iki küçük tavsiye notu vermişti.

Einstein’in 95 yıl önce yazdığı ‘mutluluk formülleri’, Kudüs’te düzenlenen bir açık arttırmada toplamda 1 milyon 560 bin dolara alıcı buldu. Notları satan kişinin ise Einstein’den notları olan kuryenin yeğeni olduğu belirtildi.

Einstein’in kuryeye ileride değerlenebileceğini söylediği notların birinde Almanca olarak ‘’Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın, sakin ve alçak gönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir.’’ yazıyor.

240 bin dolara alıcı bulan diğer notta ise ‘’Eğer istek varsa, bir yolu vardır.‘’ yazıyor. Alıcılardan birinin Avrupalı olduğu söylense de kimliği açıklanmadı.